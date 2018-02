Otočke kladionice: Luka Modrić u Unitedu? Pa to je čisti zicer...

Nije tajna da je Jose Mourinho veliki fan Luke Modrića (32). Portugalac je našeg vezjaka doveo iz Tottenhama u Real Madrid 2012. godine, surađivali su jednu sezonu što je današnjem menadžeru Manchester Uniteda bilo dovoljno da shvati o kakvom se majstoru radi.

Prema kladionicama u Engleskoj Manchester United je prvi favorit za dovođenje našeg kapetana sljedeće ljeto. Koeficijent je 1.35 da će Luka navući dres 'crvenih vragova' sljedećeg ljeta i u žargonu to je - čisti zicer!

- Lukino vrijeme u Realu bliži se kraju, a Jose Mourinho ga prvi čeka raširenih ruku. Oni su prvi favoriti za njegovo dovođenje, no zainteresiran je i njegov bivši klub Tottenham - kažu iz jedne kladionice.

Real bi mogao ponuditi Luku Tottenhamu kao dio paketa za Harryja Kanea. Kladionice daju koeficijent 11 da će se takav scenario razviti.

Navodno, treći klub u ovoj utrci je PSG. Da će Luka preseliti u Pariz nudi se koeficijent 19.

Manchester United are reportedly the favourites to sign #RealMadrid star Luka Modric ahead of Tottenham Hotspur and Paris Saint-Germain. #MUFC