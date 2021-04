Hrvatska muška seniorska reprezentacija okupila se u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Westin te se odmah uputila u Sv. Martin na Muri, gdje će u sklopu reprezentativnog tjedna dočekati tri utakmice EHF EURO Cupa, dvije sa Slovačkom i jednu s Mađarskom. No odmah po dolasku u Sv. Martin jedan od rukometnih reprezentativaca bio je pozitivan na korona virus. U doba pandemije koja hara cijelim svijetom nije to nikakvo čudo, događalo se i događat će se da pojedini igrači ispadaju iz konkurencije zbog pozitivnih nalaza, no ako je vjerovati iz izvora bliskim stožeru reprezentacije, čudan je način na koji se igrač zarazio.