Otpisali ih Hajduk i Rijeka, a sad su senzacija Lige prvaka. 'Broz' iz Pazina istrčao 13,5 km!

Iako postoji samo devet godina, iako momčad na Transfermarktu vrijedi samo 17 milijuna eura, iako mu je budžet upola manji od, primjerice, Hajdukova, prvak Azerbajdžana - Sabah - igrat će u Ligi prvaka. Zvuči nevjerojatno, i jest nevjerojatno, a potpisnik ovog senzacionalnog uspjeha dobro nam je znano lice s HNL-ovih travnjaka - Valdas Dambrauskas (49).

Latvijski znalac, bivši trener Hajduka i Gorice, sa Sabahom je u uzvratu play-offa pred 30.000 gledatelja u Bakuu u produžecima izbacio izraelski Hapoel Be'er Shevu s ukupnih 6-4. Ni u jednom pretkolu Sabah nije bio nositelj, ali izbacio je velški TNS, finski KuPS, danski Aarhus te konačno izraelsku Be'er Shevu.

- Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao. Trenutno sam najsretniji trener na svijetu - rekao je Dambrauskas, koji je na klupi Sabaha od ljeta 2025. godine i zasad je osvojio sve što se moglo.

Foto: Facebook

Sabah je u prvoj Dambrauskasovoj sezoni zaustavio dominaciju Qarabaga, koji se zadnjih godinama etablirao u europskim natjecanjima. Osvojio je i domaći kup, a sad mu u klupsku blagajnu stiže gotovo 19 milijuna eura.

- Već smo odredili igrače za Ligu prvaka. Zbog toga trenutačno ne razmišljamo o novim transferima. Ako dovedemo novog igrača, netko od postojećih morat će biti izostavljen s popisa. Koji od tih igrača to zaslužuje - retorički je odgovorio Dambrauskas.

Jedna od ključnih karika njegove momčadi jest Ivan Lepinjica (27), bivši veznjak Rijeke i Slaven Belupa. Kad ga je Sabah za pola milijuna eura prije dvije godine doveo iz Koprivnice, tko je mogao očekivati ovakav rasplet?! Samo jednu utakmicu od osam u kvalifikacijama LP-a nije odigrao u punoj minutaži, protiv Hapoela je u 120 minuta Pazinjanin pretrčao brozovićevskih 13,42 kilometra, najviše od svih igrača na terenu, uz savršenu preciznost dugih lopti (11/11).

Foto: Facebook

Sad će Lepinjica i Dambrauskas uživati u najvećim utakmicama u karijeri. Dambrauskas je trenersku karijeru počeo nakon sudjelovanja na latvijskoj inačici kviza "Tko želi biti milijunaš?". Nije igrao profesionalni nogomet, ali bio je ljubitelj čitanja i kvizoman te mu je taj novac, uz onaj od prodaje automobila, omogućio da se preseli u Englesku, gdje je nakon godinu dana ispunio želju i upisao trenerske tečajeve. Bio je u školi Man. Uniteda, Fulhama. Isplatilo se višestruko. Kamo god je dolazio, uglavnom je osvajao trofeje. U pet država ima ih već 12, s litavskim Žalgirisom najviše - pet. S Hajdukom je u sezoni 2021/2022. prekinuo devetogodišnju sušu bez trofeja osvojivši Kup, no na prvu krizu tadašnji predsjednik Lukša Jakobušić reagirao je otkazom Dambrauskasu. I dan-danas, a pogotovo nakon ovih scena sa Sabahom, teško je pronaći nekoga u Splitu tko ne žali zbog tog Jakobušićeva poteza. 