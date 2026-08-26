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ČUDO IZ AZERBAJDŽANA

Otpisali ih Hajduk i Rijeka, a sad su senzacija Lige prvaka. 'Broz' iz Pazina istrčao 13,5 km!

Piše Davor Kovačević,
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Otpisali ih Hajduk i Rijeka, a sad su senzacija Lige prvaka. 'Broz' iz Pazina istrčao 13,5 km!
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Foto: Facebook
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Lepinjica i Dambrauskas sa Sabahom će uživati u najvećim utakmicama u karijeri. Lepinjica je protiv Hapoela u 120 minuta pretrčao 13,42 kilometra...

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Iako postoji samo devet godina, iako momčad na Transfermarktu vrijedi samo 17 milijuna eura, iako mu je budžet upola manji od, primjerice, Hajdukova, prvak Azerbajdžana - Sabah - igrat će u Ligi prvaka. Zvuči nevjerojatno, i jest nevjerojatno, a potpisnik ovog senzacionalnog uspjeha dobro nam je znano lice s HNL-ovih travnjaka - Valdas Dambrauskas (49).

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Latvijski znalac, bivši trener Hajduka i Gorice, sa Sabahom je u uzvratu play-offa pred 30.000 gledatelja u Bakuu u produžecima izbacio izraelski Hapoel Be'er Shevu s ukupnih 6-4. Ni u jednom pretkolu Sabah nije bio nositelj, ali izbacio je velški TNS, finski KuPS, danski Aarhus te konačno izraelsku Be'er Shevu.

- Ovo je najbolja momčad koju sam trenirao. Trenutno sam najsretniji trener na svijetu - rekao je Dambrauskas, koji je na klupi Sabaha od ljeta 2025. godine i zasad je osvojio sve što se moglo.

Foto: Facebook

Sabah je u prvoj Dambrauskasovoj sezoni zaustavio dominaciju Qarabaga, koji se zadnjih godinama etablirao u europskim natjecanjima. Osvojio je i domaći kup, a sad mu u klupsku blagajnu stiže gotovo 19 milijuna eura.

- Već smo odredili igrače za Ligu prvaka. Zbog toga trenutačno ne razmišljamo o novim transferima. Ako dovedemo novog igrača, netko od postojećih morat će biti izostavljen s popisa. Koji od tih igrača to zaslužuje - retorički je odgovorio Dambrauskas.

Jedna od ključnih karika njegove momčadi jest Ivan Lepinjica (27), bivši veznjak Rijeke i Slaven Belupa. Kad ga je Sabah za pola milijuna eura prije dvije godine doveo iz Koprivnice, tko je mogao očekivati ovakav rasplet?! Samo jednu utakmicu od osam u kvalifikacijama LP-a nije odigrao u punoj minutaži, protiv Hapoela je u 120 minuta Pazinjanin pretrčao brozovićevskih 13,42 kilometra, najviše od svih igrača na terenu, uz savršenu preciznost dugih lopti (11/11).

Foto: Facebook

Sad će Lepinjica i Dambrauskas uživati u najvećim utakmicama u karijeri. Dambrauskas je trenersku karijeru počeo nakon sudjelovanja na latvijskoj inačici kviza "Tko želi biti milijunaš?". Nije igrao profesionalni nogomet, ali bio je ljubitelj čitanja i kvizoman te mu je taj novac, uz onaj od prodaje automobila, omogućio da se preseli u Englesku, gdje je nakon godinu dana ispunio želju i upisao trenerske tečajeve. Bio je u školi Man. Uniteda, Fulhama. Isplatilo se višestruko. Kamo god je dolazio, uglavnom je osvajao trofeje. U pet država ima ih već 12, s litavskim Žalgirisom najviše - pet. S Hajdukom je u sezoni 2021/2022. prekinuo devetogodišnju sušu bez trofeja osvojivši Kup, no na prvu krizu tadašnji predsjednik Lukša Jakobušić reagirao je otkazom Dambrauskasu. I dan-danas, a pogotovo nakon ovih scena sa Sabahom, teško je pronaći nekoga u Splitu tko ne žali zbog tog Jakobušićeva poteza. 

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