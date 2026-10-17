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I BORAC OSVOJIO DRAŽENOV DOM

Ova Cibona ima potencijal, ali Borac je ogolio probleme. Nedostaje im ključna stvar...

Piše Zdravko Barišić,
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Ova Cibona ima potencijal, ali Borac je ogolio probleme. Nedostaje im ključna stvar...
Susret Cibone i Borca u 4. kolu ABA lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Mekani smo u svim segmentima igre. Nitko iz momčadi Čačka nije osjetio strah, a ako ovdje igrači ne dolaze s respektom, ako im to ne nametneš, onda dođe igrač i zabije preko 30, brutalno je iskren bio trener Rudež nakon novog poraza

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Cibona je ove godine u momčad uložila oko 1,5 milijuna eura, što je najviše u posljednjih desetak godina. S velikim ambicijama ušlo se u novu sezonu, u kojoj igraju čak četiri natjecanja. Napravili su i rekonstrukciju momčadi te doveli čak sedmoricu igrača. Jasno je da će treneru Ivanu Rudežu trebati neko vrijeme da uklopi pojačanja u svoj sustav i poveže igru, ali malo tko je očekivao da će hrvatski prvak u uvodnom dijelu ABA lige imati omjer 0-3.

Nakon poraza od Cedevite Olimpije i Slovana iz Bratislave, "vukovi" su u svojoj dvorani neočekivano izgubili od Borca iz Čačka (95-94). Bila je to poprilično konfuzna utakmica u kojoj je naš klub gubio 12 razlike, zatim u drugom dijelu imao 13 poena prednosti, da bi u završnici sve ispustio. Khalif Battle i Rickey McGill promašili su šuteve za pobjedu.

Susret Cibone i Borca u 4. kolu ABA lige
Susret Cibone i Borca u 4. kolu ABA lige | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Još jednom je do izražaja došla manjkavost koju nije tako lako ispraviti. Ovaj roster ima individualnu kvalitetu, ali još ne izgleda kao momčad ni kao homogena skupina. Nedostaje automatizma, igrači se još uvijek ne razumiju dovoljno, što dovodi do niza pogrešaka i, naposljetku, poraza u ovakvim utakmicama koje ne bi smjeli gubiti. Takve su oscilacije sasvim prirodne i normalne jer je mnogo novih imena i trebat će im neko vrijeme da se prilagode. No takve bi se stvari trebale nadoknaditi borbenošću, apsolutnim fokusom i visokom razinom energije. Dojam je da toga u ovom trenutku Ciboni nedostaje. Rudež je nakon utakmice bio brutalno iskren:

- Može se podvući crta i reći da smo mekani. Nemamo potrebnu čvrstinu za igranje abaligaških utakmica kod kuće. Mekani smo u svim segmentima igre. Nitko iz momčadi Čačka nije osjetio strah, a ako ovdje igrači ne dolaze s respektom, ako im to ne nametneš, onda dođe igrač i zabije preko 30. Šeće se, šara i radi što želi po parketu. Borac je dobra momčad, ali mi nemamo potrebnu čvrstinu, čak ni mentalnu. Pobjeda protiv Galatasaraya zamaskirala je naše probleme.

Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka
Susret Cibone i Galatasaraya u 1. kolu FIBA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ova momčad ima golemi potencijal i tek je u izgradnji, no neke stvari će se morati promijeniti, prije svega po pitanju pristupa. Momčad mora pokazati gard i stav, postaviti se čvrsto na parketu, pogotovo kada igra u Draženovu domu, i izazvati strah kod protivnika. Primjer toga vidjeli smo protiv Galatasaraya, kojeg su "vukovi" nadigrali u svim segmentima igre i protivničkim igračima nisu dali "disati", no pitanje je kad će takve predstave postati i kontinuitet. Ta utakmica primjer je kako Cibona treba igrati. 

U ovom je trenutku, to je činjenica, Liga prvaka važnije natjecanje i klub ima lijepu priliku izboriti plasman u sljedeću fazu. Nakon pobjede s 20 poena razlike protiv turskog velikana, Cibona će u utorak, u 2. kolu, ugostiti varšavsku Legiju. Idealna je to prilika da ispere gorak okus i vrati se na pobjedničke staze.

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