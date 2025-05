Ovaj čovjek živi za loptu i sport: Evo što radi Ivan Perišić dan nakon proslave čudesne titule!

U nevjerojatnom raspletu nizozemskog prvenstva 26. titulu prvaka osvojio je PSV. Naime, Ajax je pet kola do kraja prvenstva sve imao u svojim rukama, za potvrdu titule trebao je svega šest od 15 dostupnih bodova do kraja sezone, ali uslijedio je povijesni krah momčadi za koju nastupa i hrvatski reprezentativac Josip Šutalo.

To je iskoristio klub iz Eindhovena koji je prošle jeseni u svoje redove doveo legendarnog "vatrenog" Ivana Perišića (36), koji se nekoliko tjedana prije toga oprostio do Hajduka. U Nizozemskoj su bili oprezni s očekivanjima od 36-godišnjeg Perišića koji se lani oporavio do teške ozljede koljena, ali Ivan ih je oborio s nogu!

Zabio je 16 golova uz 10 asistencija u svim natjecanjima i pokazao se kao velikim pojačanjem. Zabijao je i Juventusu te Arsenalu u Ligi prvaka, a bio je ključan igrač PSV-a u napetoj završnici prvenstva sa šest golova i dvije asistencije u zadnjih pet utakmica!

Perišić se ogrnuo hrvatskom zastavom i uzeo pivo u ruku tijekom proslave titule, a dan nakon velike fešte oglasio se na društvenim mrežama. Objavio je kadar iz vlastitog dvorišta u kojem je postavio koš, kojeg je neumorno gađao, iako bi mnogi na njegovom mjestu razmišljali o tome gdje će otići tijekom godišnjeg odmora, kojeg je itekako zaradio.

"Šampionsko jutro, lopta je život, mozak na pašu," napisao je Perišić na Instagramu.

Na Perišića računa i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je u ponedjeljak objavio popis 'vatrenih' za prve utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. koje su na rasporedu u lipnju. Na popisu je, naravno, i Perišić, a komplentu listu možete vidjeti OVDJE.