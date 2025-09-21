Obavijesti

PALI BEZ ISPALJENOG METKA PLUS+

Ovaj detalj s derbija otkriva Hajdukovu inferiornost. Garcia se mora ozbiljno zapitati...

Piše Tomislav Gabelić,
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U dugoj i bogatoj povijesti Hajduka bilo je svakakvih detalja i anomalija, ali do sad još nismo zabilježili da je jedna momčad poražena u derbiju, a da nisu pošteni prekršaj napravili. To je nedopustivo...

Statistika derbija kaže da je Dinamo zabio dva gola i pobijedio, da je Hajduk imao 62% posjeda lopte i da su uputili dva, a Dinamo tri udarca u okvir gola, da su jedni i drugi imali po pet udaraca iz kuta, Hajduk pet, a Dinamo jedno zaleđe, Dinamo tri žuta kartona i 14 prekršaja, a Hajduk je prošao bez kartona i napravio šest prekršaja. Samo šest prekršaja!? Ne, nije pogreška, igrači Hajduka napravili su u 99 minuta derbija samo šest prekršaja!? Ne jedan igrač, nego svi skupa!? 

