U dugoj i bogatoj povijesti Hajduka bilo je svakakvih detalja i anomalija, ali do sad još nismo zabilježili da je jedna momčad poražena u derbiju, a da nisu pošteni prekršaj napravili. To je nedopustivo...
PALI BEZ ISPALJENOG METKA PLUS+
Ovaj detalj s derbija otkriva Hajdukovu inferiornost. Garcia se mora ozbiljno zapitati...
Čitanje članka: 4 min
Statistika derbija kaže da je Dinamo zabio dva gola i pobijedio, da je Hajduk imao 62% posjeda lopte i da su uputili dva, a Dinamo tri udarca u okvir gola, da su jedni i drugi imali po pet udaraca iz kuta, Hajduk pet, a Dinamo jedno zaleđe, Dinamo tri žuta kartona i 14 prekršaja, a Hajduk je prošao bez kartona i napravio šest prekršaja. Samo šest prekršaja!? Ne, nije pogreška, igrači Hajduka napravili su u 99 minuta derbija samo šest prekršaja!? Ne jedan igrač, nego svi skupa!?
