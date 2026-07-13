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Ovaj je čovjek krivac za najveći skandal SP-a! Sam je odlučio poništiti crveni karton Balogunu

Piše Josip Tolić,
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Ovaj je čovjek krivac za najveći skandal SP-a! Sam je odlučio poništiti crveni karton Balogunu
Foto: BBC/Screenshot
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Skandal na SP-u: Al Kamali sam ukinuo suspenziju Balogunu bez vijećanja, a Trumpov poziv Fifinom vrhu dodatno je uzburkao javnost

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Možemo li pitati o Balogunovoj suspenziji i je li vas predsjednik Fife zamolio da suspendirate tu kaznu? Možete li nam uopće išta reći o tome? Možete li nam uopće išta reći o tome ili zašto je Jarell Quansah dobio suspenziju na dvije utakmice? Možete li dati bilo kakav komentar o načinu na koji su to prikazali ili izvijestili? Možete li išta reći, gospodine?

Ispitivao je to novinar BBC-a Dan Roan predsjednika Fifina disciplinskog odbora, Emiraćanina Mohammeda Al Kamalija uoči utakmice Norveške i Engleske u Miamiju, a on nije izustio ni riječ. Iako je, čini se, štošta mogao i znao reći o tom slučaju.

Naime, novinar The Timesa Martyn Ziegler objavio je kako je Al Kamali sam odlučio poništiti automatsku utakmicu suspenzije američkom nogometnom reprezentativcu bez konzultacija s drugih 18 članova disciplinskog odbora.

Folarin Balogun isključen je u šesnaestini finala protiv BiH, ali je svejedno dobio priliku igrati u idućoj utakmici protiv Belgije, što je slučaj bez presedana na svjetskim prvenstvima od uvođenja crvenog kartona 1970. Taj je potez mnoge šokirao, pogotovo nakon što je američki predsjednik Donald Trump sam priznao kako je kontaktirao predsjednika Fife Giannija Infantina i raspitivao se o mogućnosti pomilovanja. Balogunu su potom kaznu preinačili na uvjetnu.

Mohammed Al Kamali je odvjetnik, a šef Fifine disciplinske komisije postao je u svibnju prošle godine kao prvi predstavnik iz Azije. Vodi i Odjel za neovisni integritet azijske konfederacije od svibnja 2017., a na Sudu za sportsku arbitražu radi od 2015. Magistar je prava iz bankarskog, korporativnog, financijskog i prava vrijednosnih papira sa Sveučilišta Zapadne Engleske.

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