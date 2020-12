Danas je situacija bitno druga\u010dija. Mick je velika nada Formule, osvojio je Europsko prvenstvo u Formuli 3 i vodi u opro\u0161tajnoj sezoni Formule 2.

Ovaj preslatki dječačić gledao je Schumijevu kobnu nesreću. Sad će voziti Formulu 1 njemu u čast

Da, ponekad zna biti teško. Postoje dobre i loše strane toga što sam Schumacher, ali podrška ljudi diljem svijeta nikada ne može biti loša stvar, govori Mick koji će 30 godina nakon tate debitirati u Formuli 1

<p><strong>Mick Schumacher</strong> (21) potpisao je višegodišnji ugovor s momčadi Haas i tako si osigurao mjesto u elitnom automoto sportu, Formuli 1, gdje će debitirati iduće sezone.</p><p>Nakon oca <strong>Michaela</strong> (51) i strica <strong>Ralfa</strong> (45), Mick će nastaviti obiteljsku dinastiju u oktanskom cirkusu i pokušati ponoviti njihove uspjehe.</p><p>Otac mu je legenda sa sedam naslova svjetskog prvaka i 91 pobjedom, rekord koji je ove sezone srušio Lewis Hamilton, a stric ima šest pobjeda i 27 podija.</p><p>Prije 20 godina beba Mick učio je kako je držati volan u kartingu u naručju oca za kojega svijet već dobro poznavao. Preslatkog i pomalo zbunjenog dječačića u snimci je otkrio službeni kanal Formule 1 na Twitteru.</p><p>Danas je situacija bitno drugačija. Mick je velika nada Formule, osvojio je Europsko prvenstvo u Formuli 3 i vodi u oproštajnoj sezoni Formule 2.</p><p>- Otac me svojevremeno pitao želim li se ovim sportom baviti profesionalno, ili onako, iz hobija. Naravno da sam mu rekao da se time želim baviti profesionalno - rekao je mladi Mick.</p><p>A otac je gotovo sedam godina daleko od očiju javnosti.</p><p>Kobnoga 29. prosinca 2013. u Meribelu u francuskim Alpama Michael je skijao upravo s Mickom, skrenuo s označene staze i udario glavom u stijenu. Iako je imao kacigu, pretrpio je ozbiljne ozljede glave. Štoviše, da je nije nosio, vjerojatno bi odmah preminuo.</p><p>U još nježnoj dobi (13 godina) Mick je tako svjedočio teškoj obiteljskoj tragediji od koje mu se do danas otac nije u potpunosti oporavio. Obitelj krije detalje o njegovu zdravstvenom stanju, no strani mediji nagađaju kako je u svjesnom stanju. </p><p>Njegov prijatelj<strong> Jean Todt</strong>, prvi čovjek Svjetske automobilističke federacije, pak, kaže kako s Michaelom rado gleda utrke te da je svjestan kakav mu je napredak ostvario sin.</p><p>- Uvijek sam želio da me uspoređuju s najboljima, a moj otac je najbolji. On je moj idol i presretan sam što me uspoređuju upravo s njim. Mnogi svjetski prvaci se uspoređuju s mojim ocem - rekao je Mick.</p><p>Informacije o Schumacherovima nedavno je podijelio <strong>Nicklas Nielsen</strong>, vozač karting momčadi Ralfa Schumachera i Mickov prijatelj.</p><p>- Mick ne govori da je tužan zbog oca, ali ponekad zna reći kako mu zna biti teško. Poznajem ga jako dobro, tih je i miran dečko, ali otvoren i rado sa svima popriča. O situaciji sa ocem ne govori često - rekao je Nicklas Nielsen za danske novine BT.</p><p>- Ponekad znam kartati sa Ralfom Schumacherom i članovima momčadi, ali nitko ne priča o Michaelovoj nesreći - dodao je Nielsen.</p><p>Mick ne krije ponos što je sin najvećeg vozača Formule 1 u povijesti. Nije bilo jednostavno, ali došao je na vrata najveće pozornice.</p><p>- Da, ponekad zna biti teško. Postoje dobre i loše strane toga što sam Schumacher, ali podrška ljudi diljem svijeta nikada ne može biti loša stvar. Zbog toga sam zahvalan - rekao je.</p><p>Pritisak na njegovim leđima bit će ogroman, kao i očekivanja javnosti, ali što je to za momka koji je uspio unatoč velikoj životnoj traumi?</p>