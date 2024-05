Ovako izgleda HNL tablica od Tramezzanijeva dolaska u Istru

Istra je u 35. kolu pobijedila Varaždin 2-0. Talijan Paolo Tramezzani (53) preuzeo je momčad početkom veljače. Da se gleda tablica samo od njegova dolaska, pulski klub bio bi treći.

U 14 utakmica osvojio je čak 23 boda (šest pobjeda, pet remija i tri poraza). Više imaju samo Dinamo (35 bodova) i Rijeka (27) uz utakmicu manje.

Trenirao je i Al-Faisal, Hajduk, Livorno, Apoel Nicosiju i Lugano. Ipak, najbolje se snalazi u Hrvatskoj. Prije tri godine je usred sezone preuzeo Hajduk. Prvi trener u eri Lukše Jakobušića došao je u jako teškoj situaciji, kao već četvrti trener momčadi te sezone.

Tada je Hajduk pod Igorom Tudorom, Harijem Vukasom i Borom Primorcem potonuo u prosječnost. No, Tramezzani i tad tek pristigli Marko Livaja izveli su čudo. Do kraja sezone su već otpisani Hajduk podigli do četvrtog mjesta i izborili Europu. Tramezzani je otišao, iako je s Hajdukom imao ugovor i za iduću sezonu.

Otkako je Tramezzani preuzeo Istru

Foto: Sofascore za 24sata