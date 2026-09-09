Ovako je HNS čestitao rođendan neponovljivom Luki Modriću!

Luka Modrić, jedan od najvećih veznih igrača svih vremena, slavi svoj 41. rođendan, no za njega godine predstavljaju samo broj. Kapetan hrvatske reprezentacije i živa legenda svjetskog nogometa ne pokazuje znakove usporavanja, nastavljajući karijeru na najvišoj razini.

Mnogi danas čestitaju rođendan Modriću, a čestitku je uputio i Hrvatski nogometni savez.

- Po kalendaru Luke Modrića, 41 je samo jedinica za mladost! Kapetanu 'vatrenih' za rođendan želimo puno zdravlja, sreće i uspjeha, neka nastavi rušiti rekorde i oduševljavati nogometni svijet - stoji u njihovoj objavi na društvenim mrežama.

Desetka 'vatrenih' odigrala je 202 utakmice i zabila 29 golova u dresu Hrvatske.