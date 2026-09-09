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Ovako je HNS čestitao rođendan neponovljivom Luki Modriću!

Piše Ivan Tomašković,
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Ovako je HNS čestitao rođendan neponovljivom Luki Modriću!
Foto: Jeenah Moon
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Kapetan hrvatske reprezentacije i živa legenda svjetskog nogometa ne pokazuje znakove usporavanja

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Luka Modrić, jedan od najvećih veznih igrača svih vremena, slavi svoj 41. rođendan, no za njega godine predstavljaju samo broj. Kapetan hrvatske reprezentacije i živa legenda svjetskog nogometa ne pokazuje znakove usporavanja, nastavljajući karijeru na najvišoj razini.

Mnogi danas čestitaju rođendan Modriću, a čestitku je uputio i Hrvatski nogometni savez. 

- Po kalendaru Luke Modrića, 41 je samo jedinica za mladost! Kapetanu 'vatrenih' za rođendan želimo puno zdravlja, sreće i uspjeha, neka nastavi rušiti rekorde i oduševljavati nogometni svijet - stoji u njihovoj objavi na društvenim mrežama. 

Desetka 'vatrenih' odigrala je 202 utakmice i zabila 29 golova u dresu Hrvatske. 

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