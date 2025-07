Ovako se voli nogomet: Armada pozdravila Kreilacha, istok isto 'potegnuo'. Došlo i 20 Bugara

Dok smo se za finale Kupa iz Zagreba do Rijeke 'probijali' tri i pol sata, put s Buzina do Rujevice ovaj je put trajao nešto manje od dva sata vožnje autocestom, a ni u samom gradu nije bilo posebne gužve. U kafiću nedaleko stadiona polako su 'kapali' navijači u obilježjima aktualnog hrvatskog prvaka, a na zaključak jednog starijeg navijača da će izabranici Radomira Đalovića pobijediti s 3-0, mlađi je kratko odgovorio:

- Ma bit će dovoljno i 2-0.

Nije to ovaj put bilo pompozno, bez fan zona ispred Rujevice, bez velikih redova na ulazima, ali s pristojno ispunjenim stadionom usred turističke sezone i radnog tjedna. I ono najbitnije - bučnim i dobro raspoloženim. Upozorili su nas domaći kolege da je istočna tribina ona koja 'potegne' uz Armadu, a to se na finalu Kupa prije par mjeseci nije dogodilo. Sad smo to vidjeli u punom sjaju i to već od zagrijavanja na utakmici drugog pretkola Lige prvaka protiv bugarskog Ludogoreca.

Rijeka: Navijači na utakmici drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bodrili su svako istrčavanje, a na početku utakmice 'grmio' je stadion s pjesmom 'Forza Rijeka' koju su u jedan glas pjevali domaći navijači. Naravno, nismo ni očekivali da će euforija biti na razini koja je bila u vrijeme osvajanja dvostruke krune, ali na Rujevici je bilo baš, baš dobro. Od Armade koja je zdušno navijala, a pratili su ih svi od sedam do 77 godina, lijepa nogometna večer po ugodnom vremenu, baš sve se posložilo.

Pokretanje videa... 02:36 Rijeka: Predstavljanje novih dresova nogometaša Rijeke | Video: 24sata/pixsell

Riječani su, barem što se navijačkog dijela tiče, na vrhunski način ušli u sezonu, a ovo bi tek trebao biti početak. Valja čestitati i bugarskim navijačima koji su navijali bez obzira na što su bili brojčano u velikom deficitu. No, pokazali su kako se voli nogomet, baš kao i svi na Rujevici. Emocije su bile na vrhuncu kad je Armada s par baklji i transparentom pozdravila povratak kapetana Damira Kreilacha u klub, a on je to pozdravio s tribina. Uskoro će i s terena...