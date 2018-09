Ovako su osvojili LP: Objavili dogovor Luke i ekipe za finale

Treći naslov Lige prvaka zaredom osvojio je Real Madrid protiv Liverpoola (3-1) prije četiri mjeseca u Kijevu. Poguralo je to, uz srebro na SP-u, našeg Luku Modrića prema svim pojedinačnim nagradama ove sezone, a klub su napustili trener Zidane i Cristiano Ronaldo.

💬🏆 @SergioRamos, @DaniCarvajal92 and @lukamodric10 talk tactics around the massage table ahead of the Champions League final! #EnElCorazónDeLaDecimotercera pic.twitter.com/Invw7wWV4V