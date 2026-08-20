FOTO Niče nova Modrićeva vila: 'Koliko se toga tu napravilo...'

- Svaki put kad dođem, vidim koliko se toga napravilo. Ono što me najviše impresionira jest tempo i ozbiljnost kojom se cesta i prateća infrastruktura grade, to je temelj na kojem će sve ostalo nastati. Tijekom godina u Madridu imao sam priliku posjetiti brojne vile svojih suigrača i kolega nogometaša koje je projektirao ARK Architects. Njihov rad i pristup arhitekturi oduvijek su mi se posebno sviđali, tako da sam, kada je došlo vrijeme za projektiranje moje vile u Hrvatskoj, odmah znao da želim upravo njih - rekao je Modrić, prenosi novinar Damir Petranović za tportal. | Foto: Privatni album/Vicenco Blagaić