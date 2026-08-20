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MEGAPROJEKT NA JADRANU

FOTO Niče nova Modrićeva vila: 'Koliko se toga tu napravilo...'

Tri sestrice - Hrvatski san jedan je od najvećih infrastrukturnih hotelijersko-turističkih projekata na hrvatskoj obali. Vodi ga Vicenco Blagaić koji je privukao mnoge zvijezde u ulaganje
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FOTO Niče nova Modrićeva vila: 'Koliko se toga tu napravilo...'
Luka Modrić odabrao je projektanta za novu vilu koju gradi u sklopu velikog turističkog naselja Tri sestrice nedaleko od Slana na spoju brze ceste preko Pelješca i buduće autoceste za Dubrovnik. | Foto: Privatni album/Vicenco Blagaić
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Luka Modrić odabrao je projektanta za novu vilu koju gradi u sklopu velikog turističkog naselja Tri sestrice nedaleko od Slana na spoju brze ceste preko Pelješca i buduće autoceste za Dubrovnik. | Foto: Privatni album/Vicenco Blagaić
Komentari 2

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