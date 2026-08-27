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Ovdje uskoro dolazi Hajduk: Zavirite na prekrasan stadion četvrtoligaša usred Baranje

V ARENA Vardarac je izborio šesnaestinu finala Hrvatskoga nogometnog kupa gdje će ugostiti Hajduk na stadiončiću koji ispunjava i Uefine uvjete za odigravanje međunarodnih utakmica
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Vardarac: Svečano otvoren jedan od najmodernijih sportskih kompleksa u regiji V Arena
Prošle su ga godine otvorili, a ove će godine ugostiti Hajduk u natjecateljskoj utakmici šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Vardarac živi prekrasne dane. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Prošle su ga godine otvorili, a ove će godine ugostiti Hajduk u natjecateljskoj utakmici šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Vardarac živi prekrasne dane. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Komentari 2

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