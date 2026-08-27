Ovdje uskoro dolazi Hajduk: Zavirite na prekrasan stadion četvrtoligaša usred Baranje

V ARENA Vardarac je izborio šesnaestinu finala Hrvatskoga nogometnog kupa gdje će ugostiti Hajduk na stadiončiću koji ispunjava i Uefine uvjete za odigravanje međunarodnih utakmica
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Prošle su ga godine otvorili, a ove će godine ugostiti Hajduk u natjecateljskoj utakmici šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Vardarac živi prekrasne dane.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Prošle su ga godine otvorili, a ove će godine ugostiti Hajduk u natjecateljskoj utakmici šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Vardarac živi prekrasne dane. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Prošle su ga godine otvorili, a ove će godine ugostiti Hajduk u natjecateljskoj utakmici šesnaestine finala Hrvatskoga nogometnog kupa. Vardarac živi prekrasne dane.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Krov stadiona težak je čak 58 tona i oslonjen je na pilone zabijene 18 metara u dubinu zbog nestabilnog tla.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Vardarac broji nešto više od 500 stanovnika, a novi stadion ima otprilike isti broj sjedećih mjesta - 500.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Zadovoljava Uefine kriterije i na njemu već sada mogu igrati mlađi uzrasti hrvatskih reprezentacija.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Osim tribina i glavnog terena, V Arena ima svlačionice za djecu i odrasle, zasebne svlačionice za suce, VAR sobu i prostoriju za doping kontrolu.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Tu je i prostrana teretana, suvremeni prostori za novinare, prostor za sastanke i klupske aktivnosti, kafići, servisne jedinice te 83 parkirna mjesta.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Stadion je potpuno prilagođen zahtjevima modernog nogometa i prateće infrastrukture.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Vardarac je mjesto deset kilometara sjeveroistočno od Osijeka, naslonjeno na kopački rit, a Hajduk bi ovdje trebao gostovati 8. ili 9. rujna.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija