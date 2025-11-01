Ove ljepotice povezivali su s Đokovićem, ali im je ipak odolio

Novak Đoković oženio je suprugu Jelenu 2014. godine, ali su ga mediji povezivali s raznim ljepoticama prije i tijekom karijere, što se ispostavilo da su bile samo glasine. Među njima su glumice, pjevačice i sportašice
Evo s kojim se sve damama Novak Đoković povezivao tijekom karijere.
| Foto: Dušan Milenković/PIXSELL, Instagram
Foto: Dušan Milenković/PIXSELL, Instagram
| Foto: Dušan Milenković/PIXSELL, Instagram
Lidija Popović, poznatija kao Lady Lee, srpska je DJ-ica, a srpski mediji pisali su kako je bila s Novakom prije njegove karijere.
| Foto: Instagram/Lidija Popović
Navode da su i prekinuli zbog tenisa, a nakon toga je Novak prohodao sa svojom sadašnjom suprugom Jelenom.
| Foto: Instagram/Lidija Popović
Leryn Franco je bacačica koplja iz Paragvaja. U isto vrijeme su bili u New Yorku jednom prilikom, ali je Novak demantirao glasine.
| Foto: instagram/Leryn Franco
"Čuo sam da su to čak i prikazali na TV-u prije dva dana kada sam igrao svoj prvi meč, tako da to poričem. Nema nikakve romanse među nama", rekao je tada Novak.
| Foto: instagram/Leryn Franco
Nataša Bekvalac poznata je srpska pjevačica. Nekoliko puta su ona i Đoković viđeni na istim mjestima, a ona je i pratila neke njegove mečeve.
| Foto: instagram/Nataša Bekvalac
'"Ta tema da se meni Đoković upucavao svojedobno je zaintrigirala javnost, ali je bila izuzetno štetna i za njega i za mene. Nema se o čemu pričati jer je sve namješteno", rekla je pjevačica.
| Foto: instagram/Nataša Bekvalac
Nina Seničar je glumica i manekenka. Srpski mediji pisali su da su ona i Novak bili u vezi prije Jelene, ali je to demantirano.
| Foto: instagram/Nina Seničar
Marija Karan je glumica za koju su srpski mediji pisali da je zavodila tenisača u Crnoj Gori na jednom koncertu.
| Foto: instagram/Marija Karan
To je demantirala Novakova supruga koja je s njim bila na tom koncertu s tenisačem.
| Foto: instagram/Marija Karan
