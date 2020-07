Podsjetimo, hrvatski tigar je preminuo 23. o\u017eujka ove godine od posljedica Parkinsone bolesti. Pre\u017eivio je sepsu, bolni\u010dku bakteriju, plu\u0107nu emboliju, nije se dao do posljednjeg trenutka, ali ipak nije izdr\u017eao.

<p>Legendarni Hrvat <strong>Branko Cikatić</strong> jedan je od najvećih kickboksača u povijesti. Brojni današnji borci okrenuli su se ovome borilačkom sportu upravo zbog hrvatskog majstora koji je u svome primeu bio pojam na svim poljima. Naslov u K1 mu je donio nevjerojatnu popularnost zbog čega je i glumio u jednom filmu, a njegovo ime se u borilačkom svijetu nikada neće zaboraviti.</p><p>Nizozemski borac <strong>Alistair Overeem</strong> (40) je prije nekoliko dana boravio u Dubrovniku gdje se odmarao s obitelji, a onda se zaputio u Solin kod prijatelja Antonija Plazibata. Naravno, njegov posjet Solinu nije mogao proći bez odavanja počasti velikome Branku Cikatiću.</p><p>- Kakvu nevjerojatnu legendu smo izgubili. Počivaj u miru, Branko Cikatić. Bila mi je čast što sam te poznavao. Moje srce je uz Ivanu, Luciju i Brunu. Od posljednjeg K1 - do prvog K1 prvaka - poručio je veliki Nizozemac koji je posjetio grob hrvatskog borca, a potom otišao i do Cikatićeve supruge Ivane...</p><p>Podsjetimo, hrvatski tigar je preminuo 23. ožujka ove godine od posljedica Parkinsone bolesti. Preživio je sepsu, bolničku bakteriju, plućnu emboliju, nije se dao do posljednjeg trenutka, ali ipak nije izdržao.</p><p>Cikatić je prvi kickboksač koji je osvojio K1 turnir, a to je bilo 1993. godine kada je u velikom finalu nokautirao legendarnog Ernesta Hoosta. Ta čast pripala je i Overeemu 2010. godine kada je osvojio turnir pobjedom nad Peterom Aertsom. </p><p>Kickboks je u današnje vrijeme na niskim granama. Cikatić je bio jedan od prvih vojnika tog borilačkog sporta, a Overeem jedan od posljednjih. Legenda je prepoznala legendu...</p><p> </p><p> </p>