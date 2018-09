'Ovi prije nas su požderali i popili za dva milijuna kuna...'

Prije nego je ušao u košarkašku Kuću slavnih u Springfieldu i pridružio se košarkaškim besmrtnicima poput Jordana, Petrovića, Chamberlaina, Ćosića, Birda i ostalih velikana, Dino Rađa otvorio je Facebook stranicu na kojoj je svaki dan objavio barem jednu priču o ljudima koji su ga košarkaški, ali i ljudski oblikovali. Tako je ovaj put legendarni centar pisao o vremenu kada je igrao u Bostonu, a u oči je upao njegov odgovor na pitanje jednog korisnika o stanju u hrvatskom savezu.

Hrvatska košarkaška reprezentacija ne zna za medalju na velikim natjecanjima još od 1995. godine, a stanje u hrvatskoj košarci je jako teško. Došla je na naplatu dugogodišnja nemarnost članova Saveza koji su gurnuli našu košarku u provaliju. Dino Rađa opisao je na Facebooku dane kada je igrao u Bostonu, a tamo mu je jedan korisnik postavio pitanje o stanju u Savezu i hrvatskoj košarkaškoj reprezentaciji, na što mu je legendarni centar dao zanimljiv odgovor.

Treca godina u Rimu osjetin da je vrime za promjenu. Oni prodali klub, novi vlasnik neambiciozan a Boston vec odavno...

- Nije Hrvatska kosarka nikad imala dobru atmoaferu. Samo privid. Sta se tice popunjavanja moja ideja je odavno bila krenit iz pocetka ali sponzorima ta ideja ne ide bas jer nije isto kad se slikaju najbolji a kad klinci.

Sta je njima u glavi i meni je nedokucivo. Za bit uspjesan treba se zrtvovat a to njih niko nije naucio.

Nije problem u planu i programu nego generalno u novcima. Svi ozbiljni treneri uzimaju velike novce koje savez nazalost nema. Ubija nas dug koji su napravili prethodnici a on je ogroman.

St se tice moljenja prisiljeni smo jer nam je izbor skucen ali i to polako ide u zaborav. Ko oce oce ko nece nece. Vise se nikog nece molit. Eto valjda san bija dovoljan

- Viruj mi da se trudimo maximalno ali ne ide nista preko noci. Vi nemate pojma sta smo zatekli u savezu. Kakve likove i obicaje. Trebace vremena za sve to pokrenit. I da be zaboravin 5 miljuna kuna duga. 2 miljuna zderanje na EP 4 dana u Zagrebu. 2 miljuna kuna. Ej. Za petstotinjak ljudi jest kanapee i pit kolu i pivo. 2 miljuna je*enih kuna. Mogli smo imat dva je*ena trenera za te pare - odgovorio mu je Dino čiji je odgovor zaintrigirao mnoge.

Eto odgovora zašto se hrvatska košarka našla u ovim problemima. Godinama se zanemarivala problematika Saveza, a to je s godinama samo eskaliralo stoga nije ni ne čudi što ćemo najvjerojatnije propustiti Svjetsko prvenstvo u Kini. Došlo je do miješanja politike u košarku, a to nikad ne izađe na dobro...