Ovo je Dalićev recept za Češku: Na desnom boku bez promjene, evo tko kreće u napadu...

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Hrvatski izbornik imao je u ovim kvalifikacijama i velikih problema, jedan od naših stožernih igrača Mateo Kovačić tek će u Pragu biti prvi put na raspolaganju Daliću, dok je Gvardiol odigrao tek jednu utakmicu

Hrvatska je na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića sjajno koračaju kvalifikacijama za Mundijal, nakon prve četiri (od osam) utakmice "vatreni" su dohvatili maksimalnih 12 bodova. Hrvatska je s lakoćom pobjeđivala Gibraltar (7-0), Češku (5-1) i Crnu Goru (4-0), manjih je problema bilo tek na Farskim Otocima (1-0).

