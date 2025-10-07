Hrvatski izbornik imao je u ovim kvalifikacijama i velikih problema, jedan od naših stožernih igrača Mateo Kovačić tek će u Pragu biti prvi put na raspolaganju Daliću, dok je Gvardiol odigrao tek jednu utakmicu
BRUSE SE POSLJEDNJI DETALJI PLUS+
Ovo je Dalićev recept za Češku: Na desnom boku bez promjene, evo tko kreće u napadu...
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska je na korak do plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Izabranici Zlatka Dalića sjajno koračaju kvalifikacijama za Mundijal, nakon prve četiri (od osam) utakmice "vatreni" su dohvatili maksimalnih 12 bodova. Hrvatska je s lakoćom pobjeđivala Gibraltar (7-0), Češku (5-1) i Crnu Goru (4-0), manjih je problema bilo tek na Farskim Otocima (1-0).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku