Obavijesti

Sport

Komentari 9
KOMENTAR PLUS+

Ovo je Dinamo kakvog navijači žele gledati! A zašto se toliko dugo čekalo s Mikićem?

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Ovo je Dinamo kakvog navijači žele gledati! A zašto se toliko dugo čekalo s Mikićem?
Zagreb: GNK Dinamo i NK Varaždin u utakmici 14. kola Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

DINAMO - VARAŽDIN 3-1 Dominguez i dvaput Hoxha zabijali su za pobjedu 'modrih' i prijeko potrebnu injekciju samopouzdanja uoči utakmice protiv Lillea

Živa je pokazala jedan stupanj, ali stvarni osjećaj je bio minus šest. A još kada bi vjetar zapuhao i raspršio snježne pahulje... Samo su još falili pingvini na Maksimiru da nam u potpunosti dočaraju ambijent Južnog pola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Varaždin 3-1: 'Modri' opet raspucani! Hoxha i Zajc briljirali, na bod od vrha
NA SNJEŽNOM MAKSIMIRU

VIDEO Dinamo - Varaždin 3-1: 'Modri' opet raspucani! Hoxha i Zajc briljirali, na bod od vrha

Dinamo je podsjetio na izdanja s početka sezone i probijao Varaždince kroz centaršute i po bokovima. Jedan je zabio Dominguez, a dva Hoxha uz dvije asistencije Zajca, jednu Lisice. Smanjio je Škaričić
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
HVALEVRIJEDAN POTEZ

Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025