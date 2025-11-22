DINAMO - VARAŽDIN 3-1 Dominguez i dvaput Hoxha zabijali su za pobjedu 'modrih' i prijeko potrebnu injekciju samopouzdanja uoči utakmice protiv Lillea
Ovo je Dinamo kakvog navijači žele gledati! A zašto se toliko dugo čekalo s Mikićem?
Živa je pokazala jedan stupanj, ali stvarni osjećaj je bio minus šest. A još kada bi vjetar zapuhao i raspršio snježne pahulje... Samo su još falili pingvini na Maksimiru da nam u potpunosti dočaraju ambijent Južnog pola.
