Ovo je hit! VAR na seoski način: Sudac nije priznao gol, opkolili ga igrači, a onda se ukazao on

Pivo u potocima, pokoja psovka na svaku sudačku odluku, a uz igralište više navijača nego na nekim prvoligaškim utakmicama. To je draž niželigaških utakmica koja život znači malim mjestima. Naravno, iz takvih malih sredina često vidimo scene koje nas nasmiju do suza, a takva jedna stiže iz Srbije.

Na jednoj niželigaškoj utakmici sudac nije priznao gol pa je izazvao revolt igrača i navijača. Opkolili su ga i tražili da promijeni odluku, no on jednostavno nije bio siguran je li gol regularan. E kada bi bar ovdje postojao VAR, pomislio je on.

Tko želi, nađe način. I eto VAR-a. Barem na seoski način. Jedan navijač mobitelom je snimio cijelu akciju i sam gol pa je sudac prihvatio pomoć, došao do ograde i pregledao snimku.

Nakon nekoliko trenutaka, sam se uvjerio da je bio u krivu pa je promijenio odluku i priznao gol na oduševljenje domaćih navijača.

Snašao se čovjek. I tko kaže da nema VAR-a u niželigaškom nogometu...

Najčitaniji članci