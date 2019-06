Ovo je Kloppov nevjerojatni niz i noćna mora! Traje šest godina

Izgubiti jedan finale mogu svi, dva se dogode, tri je već nesreća..., ali šest? E, za to trebaš biti luzer!

No, kad je riječ o Jürgenu Kloppu, luzer je riječ koja mu se ne može pripisati. Ma ni da izgubi i sedmi veliki finale zaredom!

Da, Salah, Mane, Firmino... su vrhunski igrači, ali da će s njima doći do finala Lige prvaka, razbiti Bayern i Barcelonu, ostati bod iza Manchester Cityja, a 25 ispred Chelseaja, 31 ispred Manchester Uniteda... To je ipak trenerov uspjeh, da ne kažemo pothvat.

U finale će Lige prvaka (Madrid, 21 sat, HTV 2 i Planet sport 3) Liverpool bez Keite, obranu bi trebali držati Van Dijk i Matip, dok će Dejan Lovren početi na klupi, a Klopp ipak s psihološkim teretom.

- Da, znam da sam izgubio toliko finala, ali ne razmišljam o tome. Pa bolje je izgubiti u finalu nego u osmini ili četvrtfinalu. U svim finalima u kojima sam bio okolnosti su bile drugačije, suparnici su bili različiti. Ali, ako sam doista ja razlog tih šest poraza, onda se moramo zabrinuti... - govori Klopp.

Jürgen Klopp - sva finala

Borussia Dortmund - Bayern 5-2

Njemački kup, 12. svibnja 2012.

Iza njega bila su dva naslova prvaka s Borussijom, a onda je Dortmundu donio i treći pokal Kupa, prvi nakon 23 godine, razbivši Heynckesov Bayern u Berlinu.

Robert Lewandowski zabio je hat-trick, jedan je dodao Shinji Kagawa, jedan Mats Hummels. Lewa i Hummels kasnije će prijeći baš u Bayern.

- Ovakav finale nitko u Dortmundu nije očekivao, nemam riječi. Ova je dupla kruna najbolje što mi se ikad dogodilo - govorio je Klopp.

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Borussia Dortmund - Bayern 1-2

Liga prvaka, 25. svibnja 2013.

Borussia je izbacila u polufinalu Mourinhov Real, dok je Bayern razbio Barcelonu s ukupnih 7-0, pa smo umjesto očekivanog španjolskog finala dobili prvi i jedini njemački finale u povijesti.

- Neki se penju na Mt. Everest i deset metara prije cilja moraju se okrenuti i odustati. To se može i nama dogoditi, ali ovo je naša šansa - pričao je Klopp uoči finala.

Gotovo je u potpunosti pogodio! Neuser je spašavao Bayern, Mandžukić zabio za Bayernovo vodstvo, Gündogan iz penala izjednačio, a odna su Riberyjev pas petom i Robbenova majstorska egzekucija u 89. minuti presudili Kloppu. 'Deset metara' od cilja.

- Nakon 75. minute vidjelo se koliko je naporna sezona bila iza nas...

Foto: Friso Gentsch/DPA/PIXSELL

Borussia Dortmund - Bayern 0-2

Njemački kup, 17. svibnja 2014.

Heynckes je otišao iz Bayerna, na klupu je došao Pep Guardiola, Lewandowski je taman dogovorio prijelaz u Bayern na kraju sezone i zbog opreza da se ne ozlijedi nije trenirao uoči finala, a Kloppova je družina barem izdržala do produžetka. Ali onda su Robben i Müller zabili i pehar odnijeli u München.

Borussia Dortmund - Wolfsburg 1-3

Njemački kup, 30. svibnja 2015.

Nakon sedam godina u klubu, bila je to posljednja Kloppova utakmica. I prvi finale u kojem je bio favorit.

Te je sezone u veljači Borussia bila posljednja na tablici, ali do kraja se popela do sedmog mjesta, no nije uspjela osvojiti trofej.

- Uvijek sam govorio da ću reći kad osjetim da više nisam savršen trener za ovaj poseban klub. Koji zaslužuje imati 100 posto savršenog trenera. Ne, nisam umoran, niti sam kontaktirao s drugim klubovima, a ne planiram ni na dulji dopust - govorio je uoči finala.

Aubameyang je rano zabio za vodstvo, ali od 22. do 38. minute Luiz Gustavo, De Bruyne i Bas Dost su preokrenuli, a Klopp se dulje oporavljao od tog poraza...

Foto: Reuters/PIXSELL/twitter

Liverpool - Manchester City 2-4 (1-1)

Liga kup, 28. veljače 2016.

Četiri mjeseca nakon što je na Anfieldu naslijedio Brendana Rodgersa i tri godine nakon poraza od Bayerna u finalu Lige prvaka, Klopp se vratio na Wembley.

Fernandinho je zabio za City u 49. minuti, Coutinho izjednačio u 83., Liverpool je imao početnu prednost u jedanaestercima jer u prvoj je seriji Fernandinho promašio, a Can pogodio, no u sljedeće tri serije sjajni Willy Caballero obranio je udarce i Leive i Coutinha i Lallane, a precizni su bili Navas, Agüero i Yaya Toure.

- Potonuli smo, ali moramo ustati jer samo idioti ostanu na dnu i čekaju novi poraz. Bit ćemo bolji, postoji svjetlo na kraju tunela - rekao je Klopp.

Foto: Reuters/PIXSELL

Liverpool - Sevilla 1-3

Europska liga, 18. svibnja 2016.

U četvrtfinalu je u trileru Liverpool Lovrenovim golom u 90. minuti izbacio dortmundsku Borussiju s ukupnih 5-4, a u finalu u Baselu Sturridge je zabio za vodstvo.

No, u drugom poluvremenu Sevilla je pod vodstvom Unaija Emeryja preokrenula i treći put za redom osvojila EL. Liverpool je ostao bez Lige prvaka.

- Ja sam jedini krivac za ovaj poraz - priznao je Klopp.

Foto: Carl Recine

Liverpool - Real Madrid 1-3

Liga prvaka, 26. svibnja 2018.

Gareth Bale zabio je jedan od najljepših golova, a golman "crvenih" Loris Karius proživljavao je noćnu moru nakon te kijevske večeri.

Sergio Ramos ozlijedio je Salaha, Karius je poklonio gol Benzemi, Mane je izjednačio, ali Bale je ušao s klupe i zabio dva gola za trijumf "kraljeva".