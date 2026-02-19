Genku je možda veći fokus na prvenstvo jer mu ‘visi’ doigravanje za prvaka, pa će protiv ‘modrih’ možda kalkulirati, kaže Ivan Leko
DINAMO - GENK (18.45 SATI) PLUS+
Ovo je Kovačevićev sastav za Belgijce. Leko: Šanse su 50-50, ali Genk ima jedan problem
Na Maksimir, stadion kraj čuvene maksimirske šume, stižu Štrumpfovi. Tako, naime, zbog plave i bijele boje na dresu zovu nogometaše belgijskoga Genka. Štrumpfove je stvorio baš Belgijac, Pierre Culliford, popularni Peyo. Prva utakmica play-offa za osminu finala Europske lige počinje u 18.45 sati (Arena Sport 1).
