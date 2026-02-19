Obavijesti

DINAMO - GENK (18.45 SATI) PLUS+

Ovo je Kovačevićev sastav za Belgijce. Leko: Šanse su 50-50, ali Genk ima jedan problem

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je Kovačevićev sastav za Belgijce. Leko: Šanse su 50-50, ali Genk ima jedan problem
Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Genku je možda veći fokus na prvenstvo jer mu ‘visi’ doigravanje za prvaka, pa će protiv ‘modrih’ možda kalkulirati, kaže Ivan Leko

Na Maksimir, stadion kraj čuvene maksimirske šume, stižu Štrumpfovi. Tako, naime, zbog plave i bijele boje na dresu zovu nogometaše belgijskoga Genka. Štrumpfove je stvorio baš Belgijac, Pierre Culliford, popularni Peyo. Prva utakmica play-offa za osminu finala Europske lige počinje u 18.45 sati (Arena Sport 1).

FOTO Najjači čovjek na svijetu ima 206 cm, a ljubi konobaricu od 157 cm. Zbližila ih tragedija...
Hafthor Bjornsson, islandski snagator kojeg je svjetska publika upoznala kao zastrašujućeg Gregora "The Mountain" Cleganea u kultnoj seriji Igra prijestolja, poznat je po snazi i impozantnoj pojavi
'Kraljica' slaloma opet na vrhu, Shiffrin uvjerljivo osvojila zlato! Hrvatice podbacile u 2. vožnji
Shiffrin osvojila zlato s velikom prednošću! Zrinka 26., Popović odustala, a Moltzan s 29. mjesta do osmog! Švedska bronca iznenadila sve
VIDEO Cirkus u Italiji! Hrvaticu u cilju proganjao vuk? Evo što je o životinji rekao zagrebački ZOO
Na kraju utrke na stazu je istrčala životinja koja nije bila na povodcu. Nije ugrozila natjecateljice, ali je trčala iza naše Tene Hadžić pri ulasku u cilj

