Ovo je lopta s kojom će se igrati Svjetsko prvenstvo: Tehnologija u njoj slat će informacije VAR-u!

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će po prvi put ugostiti tri zemlje, u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Adidas je nedavno predstavio loptu s kojom će se odigrati Mundijal, ona je najnovije tehnološko čudo iz tvrtke koja tradiciju izrade lopti za najveću svjetsku nogometnu smotru njeguje još od 1970. godine

Samo ime "Trionda" nosi duboku poruku. Riječ je o kovanici koja spaja "tri", kao omaž trima zemljama domaćinima, i španjolsku riječ "onda", što znači "val". Inspiracija dizajna proizašla je iz legendarnog navijačkog vala, "la ole", fenomena koji simbolizira zajedništvo i energiju navijača.

Foto: LUIS CORTES/REUTERS

Dizajn lopte vizualno pripovijeda priču o suradnji. Na njezinoj površini ističu se ključni simboli domaćina: javorov list za Kanadu, zvijezde za Sjedinjene Američke Države te orao koji predstavlja Meksiko. Ovi nacionalni amblemi povezani su grafikom trokuta, naglašavajući jedinstvo, dok paleta boja, crvena, zelena i plava, odražava nacionalne identitete zemalja organizatora.

Tehnološki skok naprijed

Adidas je s Triondom postavio nove standarde. Njezina konstrukcija sastoji se od samo četiri panela, što je najmanji broj ikad viđen na lopti za Svjetsko prvenstvo. Manje panela znači i manje šavova, što rezultira konzistentnijom udarnom površinom i predvidljivijom putanjom.

Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Duboki šavovi dizajnirani su za "optimalnu stabilnost leta", dok teksturirana površina s mikro i makro uzorcima poboljšava aerodinamiku i prianjanje. Izdignute ikone dodatno poboljšavaju kontakt s kopačkom, osiguravajući maksimalnu kontrolu čak i u mokrim uvjetima.

Revolucija unutar lopte

Najveća revolucija skrivena je unutar lopte. Opremljena je naprednom "Connected Ball" tehnologijom, razvijenom u suradnji s FIFA-om i tvrtkom Kinexon. U središtu lopte nalazi se IMU (inercijalna mjerna jedinica) senzor koji bilježi podatke 500 puta u sekundi. Ovaj čip šalje precizne informacije o svakom dodiru i rotaciji u stvarnom vremenu sustavu video pomoći sucima (VAR).

Kombiniranjem podataka o lopti s podacima o pozicijama igrača, suci će moći donositi odluke s dosad neviđenom preciznošću, posebno kod određivanja zaleđa ili igranja rukom, čime se smanjuje prostor za kontroverze.