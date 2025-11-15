Obavijesti

Sport

Komentari 0
'TRIONDA'

Ovo je lopta s kojom će se igrati Svjetsko prvenstvo: Tehnologija u njoj slat će informacije VAR-u!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je lopta s kojom će se igrati Svjetsko prvenstvo: Tehnologija u njoj slat će informacije VAR-u!
4
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Adidas je s Triondom postavio nove standarde. Njezina konstrukcija sastoji se od samo četiri panela, što je najmanji broj ikad viđen na lopti za Svjetsko prvenstvo koje Adidas radi još od 1970. godine

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će po prvi put ugostiti tri zemlje, u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Adidas je nedavno predstavio loptu s kojom će se odigrati Mundijal, ona je najnovije tehnološko čudo iz tvrtke koja tradiciju izrade lopti za najveću svjetsku nogometnu smotru njeguje još od 1970. godine

Samo ime "Trionda" nosi duboku poruku. Riječ je o kovanici koja spaja "tri", kao omaž trima zemljama domaćinima, i španjolsku riječ "onda", što znači "val". Inspiracija dizajna proizašla je iz legendarnog navijačkog vala, "la ole", fenomena koji simbolizira zajedništvo i energiju navijača.

Presentation of the official ball for the 2026 FIFA World Cup, Trionda, in Mexico City
Foto: LUIS CORTES/REUTERS

Dizajn lopte vizualno pripovijeda priču o suradnji. Na njezinoj površini ističu se ključni simboli domaćina: javorov list za Kanadu, zvijezde za Sjedinjene Američke Države te orao koji predstavlja Meksiko. Ovi nacionalni amblemi povezani su grafikom trokuta, naglašavajući jedinstvo, dok paleta boja, crvena, zelena i plava, odražava nacionalne identitete zemalja organizatora.

Tehnološki skok naprijed

Adidas je s Triondom postavio nove standarde. Njezina konstrukcija sastoji se od samo četiri panela, što je najmanji broj ikad viđen na lopti za Svjetsko prvenstvo. Manje panela znači i manje šavova, što rezultira konzistentnijom udarnom površinom i predvidljivijom putanjom.

Fussball, WM-Qualifikation, Deutschland - Luxemburg
Foto: R4983 Oliver Zimmermann

Duboki šavovi dizajnirani su za "optimalnu stabilnost leta", dok teksturirana površina s mikro i makro uzorcima poboljšava aerodinamiku i prianjanje. Izdignute ikone dodatno poboljšavaju kontakt s kopačkom, osiguravajući maksimalnu kontrolu čak i u mokrim uvjetima.

Revolucija unutar lopte

Najveća revolucija skrivena je unutar lopte. Opremljena je naprednom "Connected Ball" tehnologijom, razvijenom u suradnji s FIFA-om i tvrtkom Kinexon. U središtu lopte nalazi se IMU (inercijalna mjerna jedinica) senzor koji bilježi podatke 500 puta u sekundi. Ovaj čip šalje precizne informacije o svakom dodiru i rotaciji u stvarnom vremenu sustavu video pomoći sucima (VAR).

Kombiniranjem podataka o lopti s podacima o pozicijama igrača, suci će moći donositi odluke s dosad neviđenom preciznošću, posebno kod određivanja zaleđa ili igranja rukom, čime se smanjuje prostor za kontroverze.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena
VJENČANI PAR

FOTO 'Draga, pakiraj kofere': Real prodaje tinejdžera, a s njim se seli i pet godina starija žena

Endrick je u Real Madrid stigao u ljeto 2024., kad je napunio 18 godina. U srpnju je stupio u brak s pet godina starijom djevojkom Gabriely Mirandom nakon skoro dvije godine veze. Par ne mari za kritike i često si izjavljuje ljubav na društvenim mrežama
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!
IDEMO NA MUNDIJAL

Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025