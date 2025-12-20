Obavijesti

HAJDUK - VUKOVAR (NEDJELJA, 15 SATI) PLUS+

Ovo je mogući sastav Hajduka za Vukovar: Garcia vjeruje Šegi, Livaja ponovno na klupi?!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Ovo je mogući sastav Hajduka za Vukovar: Garcia vjeruje Šegi, Livaja ponovno na klupi?!
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nakon Vukovara slijedi pauza u kojoj Hajduk očekuje veliko pospremanje. Prije svega izlazni i ulazni transferi, ali ništa manje važno i raspetljavanje odnosa na relaciji sportski direktor Vučević, trener Garcia i kapetan Livaja.

Još Vukovar pa odmor. Pred Hajdukom je posljednja utakmica ove godine, susret koji će i te kako utjecati na konačnu ocjenu polusezone. Pobjeda bi značila ostanak u vrhu prvenstvene ljestvice, što je rezultat s kojim bi u srpnju, na početku sezone, vjerojatno svi bili zadovoljni, dok bi remi ili poraz pokvarili ukupni dojam.

