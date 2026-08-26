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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VIKING - DINAMO (21 SAT, HRT 2) PLUS+

Ovo je mogući sastav 'modrih' za Norvežane: Mario Kovačević ima samo jednu dvojbu...

Piše Hrvoje Tironi,

Zagrepčani su u zadnjih 11 godina na putu do Lige prvaka zaustavili Molde, Rosenborg i Bodo/Glimt, sad ih čeka Viking. Kvaliteta je na Dinamovoj strani

Dinamo je stigao do najvažnije utakmice jesenskog dijela sezone. Ne, nije ovo nikakav “Dan D” ili “biti ili ne biti” dvoboj, kao što smo proteklih godina znali najavljivati europske oglede “modrih”, ali nogometaši Marija Kovačevića večeras (od 21 sat) u Stavangeru napadaju Ligu prvaka.

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