VIKING - DINAMO (21 SAT, HRT 2) PLUS+
Ovo je mogući sastav 'modrih' za Norvežane: Mario Kovačević ima samo jednu dvojbu...
Zagrepčani su u zadnjih 11 godina na putu do Lige prvaka zaustavili Molde, Rosenborg i Bodo/Glimt, sad ih čeka Viking. Kvaliteta je na Dinamovoj strani
Dinamo je stigao do najvažnije utakmice jesenskog dijela sezone. Ne, nije ovo nikakav “Dan D” ili “biti ili ne biti” dvoboj, kao što smo proteklih godina znali najavljivati europske oglede “modrih”, ali nogometaši Marija Kovačevića večeras (od 21 sat) u Stavangeru napadaju Ligu prvaka.
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