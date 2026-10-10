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Ovo je najizglednijih prvih 11 Dinama za 'bile': 'Nemojte se iznenaditi ako on starta...'

Piše Mato Galić,
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Ovo je najizglednijih prvih 11 Dinama za 'bile': 'Nemojte se iznenaditi ako on starta...'
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 4. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Mario Kovačević, trener Dinama, sprema iznenađenje za najveći derbi HNL-a. Tabinas bi trebao uskočiti umjesto Valinčića. Ivanušec bi s krila mogao u vezu, a formu je podigao i Oršić

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Gonzalo Garcia na klupi Hajduka još nije pobijedio Dinamo. Novu će priliku - petu - imati ove subote od 15 sati na Poljudu, u najvećem derbiju hrvatskog nogometa, u koji Hajduk i Dinamo ulaze s po 16 bodova na kontu, koliko ima i Osijek nakon osam kola sezone.

POGLEDAJTE VIDEO: Vukovar - Dinamo 0-4

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Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) VIDEO
Vukovar - Dinamo 0-4 (Kup, sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

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Stojković ipak na klupi

- Čini se kako je bilo lakše dobiti Dinamo s Istrom nego s Hajdukom - rekao je trener Splićana, koji je s Istrom dvaput nokautirao "modre".

- Nama će nedostajati Pajaziti, njima Mišić, ali oni mogu promijeniti i pet igrača koji imaju iskustvo, kvalitetu. Livaja? Sretan sam što je zabio protiv Croatije iz Zmijavaca u prijateljskoj utakmici, ali neće početi danas.

Garcia bi Pajazitija trebao nadomjestiti s Fayadom, ostatak momčadi već je standardiziran. Dobra je vijest za Hajduk da Bambina ozljeda u reprezentaciji Gambije nije bila teža, ali i da je Dendoncker prošlog tjedna odigrao prve minute i može biti upotrebljiv u derbiju, kao i Hadžikadunić kao mogući odgovor na Dinamova Diona Drenu Belju.

Dinamo je, za razliku od Hajduka, imao dvotjednu stanku jer je prošle nedjelje odradio osminu finala Kupa Hrvatske, pobijedivši u Vukovaru 4-0. Na sreću za "modre", ozljeda Luke Stojkovića nije teže prirode, no on ipak ne bi trebao početi utakmicu.

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Tabinas iznenađenje

S obzirom na to da nema ni Mišića, trener Mario Kovačević u vezu će s krila najvjerojatnije prebaciti Ivanušeca kako bi dobio na kreaciji. Prelazak Ivanušeca u vezu trebao bi na lijevom krilu otvoriti prostor za Oršića, na desnom će biti Almena, a na poziciji "šestice" ordinirat će Kravcov, kao i u Vukovaru.

Kovačević sprema i iznenađenje. Izvori bliski Maksimirskoj 128 uoči derbija kazali su nam: "Nemojte se iznenaditi ako Tabinas bude u prvih 11". Razlog je loša forma Morisa Valinčića, pa bi Filipinac mogao na poziciju desnog beka i čovjeka koji će se boriti sa Šotičekom. U dosadašnjih sedam utakmica u HNL-u u kojima je igrao Tabinas Dinamo ima šest pobjeda i remi.

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- Kad god nam je nedostajao Mišić, imali smo problema. Ali vjerujem i u Kravcova, normalno da neće biti isto kao s Mišićem. Vrijeme je da pobijedimo jednu utakmicu bez njega, a ja bih rekao da je najbolje da to bude odmah u ovom derbiju - rekao je trener Dinama.

- Nakon ispadanja od Vikinga, neki igrači izgubili su formu, a od nekih smo očekivali više, konkretno na krilnim pozicijama. I u obrani smo svi malo pali. Rodriguez? On može danas krenuti i odigrati 90 minuta, ali neće moći igrati u kontinuitetu. Moramo paziti, ipak je prošlo osam mjeseci od teške ozljede.

Dinamovih potencijalnih 11 za Hajduk: Kotarski - Tabinas, Dominguez, McKenna, Vinlof - Kravcov, Ivanušec, Zajc - Almena, Oršić, Beljo

Učinak Hajduka i Dinama

Foto: Sofascore za 24sata
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