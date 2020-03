'Ovo je najveća pošast sporta, a Formula 1? To je sve upitno'

Milijarder Bernie Ecclestone nalazi se u izolaciji na svojoj farmi kave u Brazilu, a bivši vlasnik Formule 1 za Daily Mail otkrio je kako je omiljeno natjecanje svih ljubitelja brzine zbog korona virusa pod velikim upitnikom.

Utrke su odgođene barem do ljeta, izgledno je kako se neće održati ni VN Velike Britanije u srpnju, a iako nitko o tome ne želi razgovarati, Englezi doznaju kako je više momčadi, a vrlo izgledno i sve, u procesu razmišljanja o tome da otpuste većinu svojih radnika. Radi se tu o tisućama ljudi... Pa Williams zapošljava 650 ljudi, Mercedes čak 1500, McLaren 850...

Ecclestone smatra kako je F1 na rubu egzistencije zbog pandemije, a da bi opstala morat će se riješiti svoje taštine:

- Neka sve prođe najbolje moguće i nek nam treba šest mjeseci da se riješimo ove pandemije i više nemamo taj problem. I dalje ti nije lagano organizirati utrke. Pa nije to kao posaditi stablo, moraš napraviti jako puno toga. Moraš natjerati promotore da riskiraju s organizacijom događaja za koje ne znaš hoće li itko doći. Ne možeš imati utrku na -10 stupnjeva, a i ljudi obično planiraju te stvari. Nitko se ne probudi ujutro i kaže: 'Hajde, danas idemo na Silverstone...'

Ecclestone se brine oko toga hoće li uopće sve momčadi biti žive. Pa čak i manji timovi imaju brojne zaposlenike i velike račune, nije im lako ako ne dobivaju zaradu od utrkivanja.

Prvo ime F1, Chase Carey, ne oduševljava timove svojim djelovanjem. Ecclestone nije baš bio poznat po dogovaranju s timovima oko svake odluke, a Carey je pak - potpuna suprotnost. No timovima smeta sporo napredovanje cijelog procesa, odluke kasne... Carey želi organizirati 15 do 18 utrka ove godine od ukupno 21.

No ipak, osam utrka je već odgođeno, a vjerojatno će ih biti još. Dionice su do 17. ožujka pale za 60 posto, a sva tri izvora prihoda: sponzorstva, naknade za održavanje utrka i prava za TV prijenos pod velikim su upitnikom.

Najgore je baš tim malim timovima. Ostali su bez stalnih prihoda zbog nedostatka zarade iz naknade za utrkivanje.

Bernie je otkrio i što bi on učinio:

- U davnim vremenima kad ljudi nisu imali ovoliko puno zaposlenih i upali bi u probleme ja bih ih uvijek izvukao, dao bih im više vremena da vrate, ili nekad ne bih ni tražio novac nazad. No to su sad drukčije cifre, drugačiji je ovo svijet. Sve je bilo puno osobnije prije, ljudi bi se javili i pitali me za pomoć, naprimjer Frank Williams. Ja bih stavio veliku svotu novca u oporavak Formule. Kupio bih sve dobre promotore i bio bih glavni za organizaciju utrka. Rekao bih timovima da troše previše novca...

Ipak, Ecclestone je otkrio:

- Nema šanse da se vratim nazad...