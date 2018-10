Ovo je nogomet! 19 sekundi, 9 igrača, 9 dodavanja - savršeno

Arsenalu je pobjeda protiv Leicestera bila deseta zaredom, a takav niz londonski klub zadnji put imao je prije 11 godina. Te 2007. zaustavili su se na 12 pobjeda zaredom, ako nastave kao protiv Leicestera u ponedjeljak, past će i taj rekord od 12 u nizu.

Slavio je Arsenal doma 3-1, nakon što je gubio 1-0, a utakmicu je obilježila akcija kod trećeg gola koja je pokazala zašto volimo nogomet. Gledati kako se devet igrača Arsenala u 19 sekundi dodaje, pušta kroz noge i kombinira podsjetilo je na zaigranu, ali iznimno talentiranu djecu koja se igraju nogometa.

The third goal was an incredible tap in,nice one @Aubameyang7 and great work @Arsenal.Check out this clip from Premier League Soccer: Arsenal vs. Leicester City https://t.co/V3okej2Kla #clippit