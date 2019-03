Ovo je nogomet! Golman Lyona plakao, Camp Nou mu pljeskao

Suze u očima, osjećaj kao da si iznevjerio svoju momčad, a onda ti cijeli Camp Nou zaplješće. Ima li ljepšeg osjećaja?

Golman Lyona Anthony Lopes sudario se sa svojim stoperom u prvom poluvremenu i pao na teren. Izgledalo je grozno, stadion je umuknuo. Liječnici su odmah uletjeli i pružali mu pomoć oko pet minuta. Hrabri Lopes se podignuo i nastavio je s utakmicom, ali jednostavno nije išlo. Bol i vrtoglavica bili su jednostavno prejaki i morao je napustiti igru.

Trener Lyona je umjesto njega ubacio Gorgelina, a u trenutku izmjene, trenutak za pamćenje. Rijetki igrači su na Camp Nou zarađivali pljesak, a Lopes je to stvarno zaslužio. Katalonci su gromoglasnim pljeskom pozdravili Francuza koji je sa suzama u očima napustio teren. Možda je mislio da je iznevjerio svoju momčad, ali on je pravi heroj.

Borio se za svoj klub do kraja, dao sve od sebe, ali jednostavno nije išlo. Navijači Barcelone to su prepoznali i pozdravili ga kao heroja. To je nogomet, to je putokaz kako se navijači protivničkih klubova trebaju ponašati. Svaka čast! Zato je Barcelona velik klub.