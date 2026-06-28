Ovo je pet dobrih stvari u igri 'vatrenih', ali ima i problema koje hitno treba riješiti...

Hrvatska se muči, Hrvatska ne igra uvjerljivo kako svi skupa očekujemo, ali Hrvatska je skupila šest bodova i kao drugoplasirana reprezentacija nastavlja natjecanje u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva. Da nam je prije početka Mundijala netko ponudio takav scenarij, vjerujemo da bi ga većina objeručke prihvatila. Hrvatska je treći put zaredom prošla grupnu fazu Svjetskog prvenstva i, ma koliko to nakon srebra iz Moskve i bronce iz Dohe bilo očekivano, trebalo je odigrati tri teške utakmice i osvojiti šest bodova, pogotovo nakon neugodnog poraza na startu od Engleza.