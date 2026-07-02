Hrvatski izbornik Zlatko Dalić na press konferenciji uoči Portugala najavio je kako neće puno mijenjati sastav. Marin Pongračić trebao bi tako dobiti prednost ispred Joška Gvardiola
S ovih 11 Dalić napada Ronalda i društvo! Perišić opet na beku?
Hrvatsku čeka ključan susret na Svjetskom prvenstvu. 'Vatreni' se opet nalaze u Torontu gdje će ovog puta u šesnaestini finala igrati protiv Portugala. Neizbježna tema naravno su prvih 11 s kojima će Hrvatska istrčati na teren. Već se ranije nagađalo kako će sastav za utakmicu s Portugalom biti isti kao onaj protiv Gane kada su 'vatreni' slavili 2-1.
Hrvatska će protiv Portugala istrčati u formaciji 4-2-3-1 to je ekipa: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir, doznaje Dražen Antolić iz Sportskih novosti.
Hrvatski izbornik Zlatko Dalić na press konferenciji uoči Portugala najavio je kako neće puno mijenjati sastav. Marin Pongračić trebao bi tako dobiti prednost ispred Joška Gvardiola koji će i ovu utakmicu početi s klupe. Kandidat za stopera bio je i Duje Ćaleta-Car.
Petar Sučić prošlu je utakmicu započeo kao desno krilo, ali su se tijekom igre on i Vlašić mijenjali, a tako bi trebalo biti i protiv Portugala.
Što se Portugalaca tiče, izbornik Roberto Martinez najavio je povratak u postavu Bernarda Silve, kojeg su čuvali kako ne bi dobio drugi žuti karton. Bude li on desno, Neto bi mogao ići lijevo, a ispasti Joao Felix, to bi bio napadački red kao u prvom kolu s DR Congom.
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