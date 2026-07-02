S ovih 11 Dalić napada Ronalda i društvo! Perišić opet na beku?

Hrvatsku čeka ključan susret na Svjetskom prvenstvu. 'Vatreni' se opet nalaze u Torontu gdje će ovog puta u šesnaestini finala igrati protiv Portugala. Neizbježna tema naravno su prvih 11 s kojima će Hrvatska istrčati na teren. Već se ranije nagađalo kako će sastav za utakmicu s Portugalom biti isti kao onaj protiv Gane kada su 'vatreni' slavili 2-1.

Hrvatska će protiv Portugala istrčati u formaciji 4-2-3-1 to je ekipa: Livaković – Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić – Modrić, Kovačić – Vlašić, P. Sučić, Baturina – Budimir, doznaje Dražen Antolić iz Sportskih novosti.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić na press konferenciji uoči Portugala najavio je kako neće puno mijenjati sastav. Marin Pongračić trebao bi tako dobiti prednost ispred Joška Gvardiola koji će i ovu utakmicu početi s klupe. Kandidat za stopera bio je i Duje Ćaleta-Car.

Petar Sučić prošlu je utakmicu započeo kao desno krilo, ali su se tijekom igre on i Vlašić mijenjali, a tako bi trebalo biti i protiv Portugala.

Što se Portugalaca tiče, izbornik Roberto Martinez najavio je povratak u postavu Bernarda Silve, kojeg su čuvali kako ne bi dobio drugi žuti karton. Bude li on desno, Neto bi mogao ići lijevo, a ispasti Joao Felix, to bi bio napadački red kao u prvom kolu s DR Congom.