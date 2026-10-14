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FOTO: KAKO VAM SE ČINI?

Ovo je spektakularan Maksimir kakvim su ga zamislili Hrvati i Portugalci. Žiriju je bio tek 39.

Maksimir dobio viziju iz Lisabona: stadion od 35.000 mjesta, drvena ovojnica i zeleni trgovi spojeni u veliki sportski krajolik, ali plan je završio tek na 39. mjestu
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Ovo je spektakularan Maksimir kakvim su ga zamislili Hrvati i Portugalci. Žiriju je bio tek 39.
Natječajni prijedlog tima LUPAstudio iz Lisabona i zagrebačke krajobrazne tvrtke ECOLA za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice temelji se na ideji stvaranja jedinstvenog sportskog krajolika koji povezuje stadion, sportske sadržaje, javne prostore i prometnu infrastrukturu u jednu cjelinu. Projekt je na međunarodnom natječaju osvojio 39. mjesto među 88 pristiglih radova. | Foto: LUPAstudio
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Natječajni prijedlog tima LUPAstudio iz Lisabona i zagrebačke krajobrazne tvrtke ECOLA za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice temelji se na ideji stvaranja jedinstvenog sportskog krajolika koji povezuje stadion, sportske sadržaje, javne prostore i prometnu infrastrukturu u jednu cjelinu. Projekt je na međunarodnom natječaju osvojio 39. mjesto među 88 pristiglih radova. | Foto: LUPAstudio
Komentari 1

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