Ovo je spektakularan Maksimir kakvim su ga zamislili Hrvati i Portugalci. Žiriju je bio tek 39.

Maksimir dobio viziju iz Lisabona: stadion od 35.000 mjesta, drvena ovojnica i zeleni trgovi spojeni u veliki sportski krajolik, ali plan je završio tek na 39. mjestu
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Natječajni prijedlog tima LUPAstudio iz Lisabona i zagrebačke krajobrazne tvrtke ECOLA za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice temelji se na ideji stvaranja jedinstvenog sportskog krajolika koji povezuje stadion, sportske sadržaje, javne prostore i prometnu infrastrukturu u jednu cjelinu. Projekt je na međunarodnom natječaju osvojio 39. mjesto među 88 pristiglih radova.
| Foto: LUPAstudio
Natječajni prijedlog tima LUPAstudio iz Lisabona i zagrebačke krajobrazne tvrtke ECOLA za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice temelji se na ideji stvaranja jedinstvenog sportskog krajolika koji povezuje stadion, sportske sadržaje, javne prostore i prometnu infrastrukturu u jednu cjelinu. Projekt je na međunarodnom natječaju osvojio 39. mjesto među 88 pristiglih radova. |
Foto: LUPAstudio
Natječajni prijedlog tima LUPAstudio iz Lisabona i zagrebačke krajobrazne tvrtke ECOLA za novi stadion Maksimir i Sportsko-rekreacijski centar Svetice temelji se na ideji stvaranja jedinstvenog sportskog krajolika koji povezuje stadion, sportske sadržaje, javne prostore i prometnu infrastrukturu u jednu cjelinu. Projekt je na međunarodnom natječaju osvojio 39. mjesto među 88 pristiglih radova.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Autori svoj koncept nazivaju "kontinuirani sportski krajolik". Umjesto da stadion promatraju kao izolirani objekt, predlažu njegovo uklapanje u širi sportski i rekreacijski sustav koji povezuje postojeće i nove sadržaje, javne površine te prometne pravce.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Projekt nastoji povezati tri ključna prostorna karaktera lokacije: prometnu infrastrukturu Borongaja na jugu, okolna stambena naselja te krajobraznu cjelinu Parka Maksimir na sjeveru. Prema autorima, upravo je taj spoj urbanih i prirodnih elemenata odredio cjelokupnu organizaciju kompleksa.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Poseban naglasak stavljen je na arhitektonski identitet stadiona. Prema ocjeni žirija, stadion je oblikovan kao kompaktan volumen obavijen pravilnim ritmom vertikalnih drvenih elemenata te radijalno strukturiranim krovom, što mu daje smiren i prepoznatljiv izgled.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Autori navode da bi fasada bila izvedena kroz sustav drvene CLT konstrukcije i prozirnih ETFE panela koji omogućuju zaštitu od vremenskih uvjeta, ali i zadržavaju vizualnu povezanost sa susjednim gradskim i parkovnim prostorima. Nosivu konstrukciju činio bi konvencionalni armiranobetonski sustav prilagođen seizmičkim zahtjevima.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Predloženi stadion predviđen je za 35.000 sjedećih mjesta, a organiziran je kao kompaktna dvokatna tribinska zdjela. Funkcionalni sadržaji raspoređeni su vertikalno, dok je središnji distributivni prostor smješten između donjeg i gornjeg prstena tribina. Takva organizacija trebala bi omogućiti ravnomjerno kretanje gledatelja, kraće putove dolaska do sjedala i manje gužve tijekom utakmica i velikih događanja.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Žiri je posebno istaknuo da je tribinska zdjela zamišljena kao "slojeviti operativni sustav" koji se prirodno nadovezuje na okolne javne prostore.
| Foto: LUPAstudio
Važan dio rješenja predstavljaju prostrani prilazni trgovi koji služe kao javni prostor, ali i kao ključna infrastruktura za prihvat velikog broja posjetitelja. Oni su povezani s glavnom osi kretanja između Borongaja i stadiona te omogućuju okupljanje, orijentaciju i disperziju gledatelja prije i nakon događaja.
| Foto: LUPAstudio
Foto LUPAstudio
Prema projektu, upravo bi se najveći dio koncentracije posjetitelja rješavao izvan stadiona, čime bi se smanjilo opterećenje unutarnjih komunikacija i povećala sigurnost evakuacije.
| Foto: LUPAstudio
Južni dio kompleksa rezerviran je za trening-terene koji ostaju povezani sa stadionom, ali dovoljno odvojeni od prostora namijenjenih gledateljima. Uz njih su planirani hotelski sadržaji i centar visokih sportskih performansi, organizirani kao zasebna funkcionalna cjelina s izravnim pristupom stadionu.
| Foto: LUPAstudio
U svojem obrazloženju žiri ističe da se u anketnom dijelu rada sportski sadržaji, infrastruktura i otvoreni prostori spajaju u jedinstveni krajobraz sastavljen od stabala, otvorenih travnatih površina, zelenih krovova i pješačkih tokova. Time se stvara prostorna veza između Maksimira i Borongaja. Krajobraz nije zamišljen samo kao dekorativni element, nego kao osnovna infrastruktura projekta koja usmjerava kretanje, povećava sigurnost te doprinosi regulaciji okolišnih uvjeta.
| Foto: LUPAstudio
Iako je žiri prepoznao kvalitetu prostornog koncepta i oblikovanja stadiona, rad nije ušao među najbolje plasirane prijedloge. Prema službenom obrazloženju, u završnim fazama natječaja eliminirani su projekti koji su, unatoč dobroj razradi, ocijenjeni previše generičnima, financijski zahtjevnima, nedovoljno jasnima u izražavanju primarnog programa ili s nedovoljno razrađenim konstrukcijskim sustavom.
| Foto: LUPAstudio