Ovo je suludo: Više od dvije godine ne igra za Milan, a ima veću plaću od Luke Modrića!

Nakon što je 2019. godine osvojio naslov Lige prvaka s Liverpoolom, napadač Divock Origi (30) u rujnu 2023. prešao s Otoka u talijansku Seriu A. Milan ga je potpisao kao slobodnog igrača i ponudio mu ugovor na četiri godine. Po sezoni su mu ponudili iznos od četiri milijuna eura neto odnosno 5,2 milijuna bruto. Belgijanac za milanski klub nije nastupao već dvije godine i nalazi se u problemu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Origi je tijekom karijere igrao za francuski Lille i Liverpool s kojim je osvojio Ligu prvaka. Bio je jedan od ključnih igrača u polufinalu protiv Barcelone, zabio je gol za konačnih 4-0 i plasman u finale, a iz kornera mu je asistirao Trent Alexander-Arnold (27). Kada je došao u Milan u sezoni 2022/23. nije imao dobar učinak te sezone i klub ga je odlučio zbog financijskih razloga poslati na posudbu.

Foto: Nigel French/PRESS ASSOCIATION

Vratio se nakratko u Englesku, točnije, u Nottingham Forest na jednu sezonu, ali tamo je imao još slabiji učinak. Klub je objavio da se vraća u rezervnu momčad "rossonera" nakon što su potpisali Zlatana Ibrahimovića, ali Origi se nikada nije pojavio na treningu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Jedno vrijeme nije trenirao s momčadi, a nije bio ni aktivan na društvenim mrežama. Od 2022. godine, u dresu Milana odigrao je samo 36 utakmica, a zadnji nastup u Serie A imao je 23. svibnja 2023. u utakmici protiv Juventusa.

Iako je zadnju utakmicu igrao prije više od dvije godine,kako talijanski mediji pišu, redovno dobiva punu plaću koja je, ako se isključe bonusi, veća od plaće Luke Modrića i Adriena Rabiota koji su jedni od ključnih igrača milanskog kluba. Origi ima ugovor s Milanom do 2026. godine, ali o njegovoj budućnosti u tom klubu još će se raspravljati.