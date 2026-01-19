Obavijesti

Ovo je već bio gard viceprvaka svijeta. Sigurdssonu se isplatilo strpljenje i plan s debitantom

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je već bio gard viceprvaka svijeta. Sigurdssonu se isplatilo strpljenje i plan s debitantom
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

HRVATSKA - NIZOZEMSKA 35-29 Ponijelo je i Sigurdssona, nakon što su ga Nijemci mislili smirit žutim kartonom, ali njemu je to dopušteno. Zabili smo na kraju čak 35 golova i sad možemo u miru spremati napad na Švedsku i dva boda za drugi krug.

Admiral

Možemo odahnuti i spremiti normabele. Barem do srijede. Hrvatska ide u drugi krug Europskog rukometnog prvenstva. Rutinski, rekao bi rezultat protiv Nizozemske (35-29), ali znate da nema s Hrvatskom ništa rutinski. 

