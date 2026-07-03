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SKANDALOZNA ODLUKA

Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

Piše 24sata,
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
Foto: HRT/Screenshot
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HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala

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Reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatske ,
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ANALIZA SKY SPORTSA

Sporna situacija analizirala se i u studiju Sky Sportsa.

DRUŠTVENE MREŽE GORE

"Hrvatska je pokradena, Matanović nije dirao loptu", "Znali smo da Ronaldo mora proći dalje, ali ovo je suludo. Sramota od suđenja", "Je li ovo najveća pljačka u povijesti SP-a? Uz svu tehnologiju, ovo se dogodi. Matanović je promašio loptu, kakvi senzori", "Sramota. Suci opet pogurali Ronalda", nižu se komentari na društvenim mrežama nakon šokantnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva i poraza od Portugala 2-1 u Torontu...

24sata
Foto: Screenshot
ENGLEZI: HRVATI ĆE OVO PAMTITI

O skandalu se raspisao i Daily Mail.

"Ova VAR odluka bit će tema u Hrvatskoj nekoliko desetljeća. Je li Igor Matanović dirao loptu? Nije bilo dvojbe da je Pašalić bio u zaleđu, ali prema televizijskim snimkama nije bilo definitivnog dokaza da je Matanović dirao tu loptu, a ne samo branič Renato Veiga," piše engleski list i dodaje...

"Zbog tako malih nijansa dojma smo kako je ovo još jedan trenutak u kojem se osjećamo kao da je VAR uništio našu predivnu igru. S obzirom na to kako dobro je Hrvatska igrala i kako je zaslužila nešto u ovoj utakmici, teško je ne suosjećati se s Hrvatima.

ŠTO KAŽU 'VATRENI'?

Nakon utakmice svoje viđenje igre protiv Portugala prokomentirali su naši reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je otkrio kako mu je sudac "rekao da to nije bio penal".

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ŠTO KAŽE FIFA?

Poništen gol Joška Gvardiola u 90+14 minuti je podigao toliko prašine da se o svemu oglasila Fifa s objašnjenjem odluke suca Espena Eskasa. 

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Komentari 43

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