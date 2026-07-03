Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!

ENGLEZI: HRVATI ĆE OVO PAMTITI

O skandalu se raspisao i Daily Mail.

"Ova VAR odluka bit će tema u Hrvatskoj nekoliko desetljeća. Je li Igor Matanović dirao loptu? Nije bilo dvojbe da je Pašalić bio u zaleđu, ali prema televizijskim snimkama nije bilo definitivnog dokaza da je Matanović dirao tu loptu, a ne samo branič Renato Veiga," piše engleski list i dodaje...

"Zbog tako malih nijansa dojma smo kako je ovo još jedan trenutak u kojem se osjećamo kao da je VAR uništio našu predivnu igru. S obzirom na to kako dobro je Hrvatska igrala i kako je zaslužila nešto u ovoj utakmici, teško je ne suosjećati se s Hrvatima.