HRVATSKA - PORTUGAL 1-2: Pljušte reakcije na skandalozno poništen gol Hrvatskoj u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala
Ovo je zločin protiv nogometa: Tisuće stranih komentatora tvrdi da je Hrvatska opljačkana!
Sporna situacija analizirala se i u studiju Sky Sportsa.
A closer look at why Croatia's late equaliser against Portugal in their World Cup Round of 32 was disallowed ❌ pic.twitter.com/DVK6yeOqF7— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 3, 2026
"Hrvatska je pokradena, Matanović nije dirao loptu", "Znali smo da Ronaldo mora proći dalje, ali ovo je suludo. Sramota od suđenja", "Je li ovo najveća pljačka u povijesti SP-a? Uz svu tehnologiju, ovo se dogodi. Matanović je promašio loptu, kakvi senzori", "Sramota. Suci opet pogurali Ronalda", nižu se komentari na društvenim mrežama nakon šokantnog ispadanja Hrvatske sa Svjetskog prvenstva i poraza od Portugala 2-1 u Torontu...
O skandalu se raspisao i Daily Mail.
"Ova VAR odluka bit će tema u Hrvatskoj nekoliko desetljeća. Je li Igor Matanović dirao loptu? Nije bilo dvojbe da je Pašalić bio u zaleđu, ali prema televizijskim snimkama nije bilo definitivnog dokaza da je Matanović dirao tu loptu, a ne samo branič Renato Veiga," piše engleski list i dodaje...
"Zbog tako malih nijansa dojma smo kako je ovo još jedan trenutak u kojem se osjećamo kao da je VAR uništio našu predivnu igru. S obzirom na to kako dobro je Hrvatska igrala i kako je zaslužila nešto u ovoj utakmici, teško je ne suosjećati se s Hrvatima.
Nakon utakmice svoje viđenje igre protiv Portugala prokomentirali su naši reprezentativci Marin Pongračić i Nikola Vlašić, koji je otkrio kako mu je sudac "rekao da to nije bio penal".
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Poništen gol Joška Gvardiola u 90+14 minuti je podigao toliko prašine da se o svemu oglasila Fifa s objašnjenjem odluke suca Espena Eskasa.
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