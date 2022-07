Ovo ne može svatko: Pogledajte što sve na treningu izvodi Vlašić

Gdje će Nikola Vlašić (24) pokušati revitalizirati svoju karijeru, još je uvijek otvoreno pitanje. Zasad je i dalje član West Hama s kojim ima ugovor do 2026. godine, a nađe li se kupac ili dobar posao za dvije strane, naravno da nije isključeno da hrvatski reprezentativac promijeni sredinu.

U ovoj londonskoj mu se nije otvorilo otkako je stigao iz CSKA-a za 30 milijuna eura. Nije malen novac i normalno je da navijači londonskog kluba nisu zadovoljni. Sigurno i sam Vlašić kojemu je vrata reprezentacije otvorio i izbornik Zlatko Dalić unatoč slabim igrama i nevelikoj minutaži.

Ali, nova sezona, nove pripreme, novo dokazivanje. Igrači su opet u pogonu, u početku malo manje s loptom, a što sve bez lopte može Niksi, uhvatile su klupske kamere. Nekoliko pravih gimnastičkih poteza, hodanje na rukama, ali, reklo bi se, geni su to...

Vlašić je prošloj sezoni zabio jedan gol uz tri asistencije, a prema aktualnim glasinama, nije isključeno da uskoro statistiku i igre poboljša u Torinu kod Ivana Jurića.

- Nikola nije imao najbolju sezonu u Engleskoj. Čini mi se da je glavni razlog to što je došao skoro zadnji dan priprema, a West Ham je već imao formiranu momčad. Nikoli nije bilo lako, trebalo je vremena da se prilagodi ligi. West Ham je igrao dobro, Vlašić je imao jaku konkurenciju na svojoj poziciji. Nikola je uglavnom igrao u Europskoj ligi, David Moyes ga nije zamijenio, ali je u Premier ligi ostao rezervni igrač - rekao je nedavno Dalićev pomoćnik Ivica Olić za ruski portal Metaratings.

- Mislim da se povratak u CSKA neće dogoditi. On želi ostati u Europi i okušati se u njemačkom ili španjolskom prvenstvu. Ima mogućnosti. Vjerujem u Vlašića i znam da ima puno momčadi koje bi ga željele potpisati ili uzeti na posudbu. Ako mu West Ham pruži priliku, onda će Nikola promijeniti momčad u kojoj će mu se dati da igra i gdje može doći u bolju formu. To će mu pomoći da ponovno postane jedan od glavnih igrača hrvatske reprezentacije. To mu želim od srca. Treba vremena i Nikola će doći na svoje.

