Mini cilj uoči početka proljetnog dijela sezone bio je pobijediti u sve četiri utakmice i taj cilj smo ostvarili, sada idemo utakmicu po utakmicu dalje – kazao je trener Hajduka Valdas Dambrauskas nakon pobjede njegove momčadi protiv Hrvatskog dragovoljca, a uoči dva vrlo važna ogleda, najprije jadranskog derbija s Rijekom, a onda i polufinala kupa s Goricom. Oba susreta igraju se u Splitu.

- Derbi je uvijek poseban, ako ćete da pričam o Rijeci, mogao bih jako dugo pričati. Dugo ih analiziram, vjerujem da znam što planiraju i kako će igrati. Podcjenjivački bi bilo reći da su momčad koja igra samo na kontre, oni imaju jako dobar napad, uostalom, broj postignutih golova to i govori, očekivani golovi također. Oni imaju kvalitetu, nijedan drugi klub nema toliko igrača koji mogu zabiti kao Rijeka. Bit će to teška utakmica, ali ja i moji igrači volimo izazove, volimo ovakva utakmice, u kojima nam navijači daju ekstra energiju i motivaciju. Pripremali smo se za to kako implementirati naš plan igre, kako zaustaviti suparnika i istaknuti naše prednost... Ali i Rijeka poznaje nas i po meni ovo neće biti utakmica kakve smo igrali u nastavku sezone i pobjeđivali s 3-4 razlike, ova će utakmica završiti s minimalnom razlikom.

Vraćaju vam se Mlakar i oba Kalinića, hoće li zaigrati?

- Vidjet ćemo tko će startati, Mlakar, Nikola i Lovre su se vratili treninzima, oko Krovinovića još nema novosti, on slijedi upute liječnika i počet će sljedeći tjedan trenirati s momčadi. Svi ostali igrači su spremni i jedva čekaju utakmicu. Što se tiče plana tko će igrati, mi ga imamo, ima ga sigurno i Rijeka, i sve će ovisiti o tome tko će ga bolje provesti na terenu.

Vremenska prognoza najavljuje jak vjetar i kišu?

- Ne mogu kontrolirati vrijeme, nije prvi put da igramo u takvim uvjetima. I u Kranjčevićevoj je bilo teško vrijeme i mi se moramo adaptirati. Na vjetar i kišu ne mogu utjecati, samo na pristup moje momčadi.

Očekujete li pritisak na vaše igrače s punih tribina?

- Navijači bi trebali utjecati pozitivno na nas, kad sretnete nekoga u Splitu osjetite tu energiju. Na gledatelje gledamo kao na podršku, ne na pritisak. Do kraja je još 15 utakmica i ne treba pričati o pritisku, nego o prilici da nešto napravimo.

Početo je rat između Rusije i Ukrajine, vi ste iz tih krajeva, kako gledate na to?

- Što reći, to je jako tužan dan za cijeli svijet, za sve nas. Nema ni jedne zdrave i normalne osobe koja može opravdati ovu situaciju. Svi smo protiv rata, ja vjerujem da se sve može riješiti na miran način. Ne morate razgovarati ili biti prijatelji, ali ne bi trebali ni ratovati. Moje misli i molitve su uz ukrajinski narod.

Hoće li derbi obilježiti dvoboj Livaje i Drmića?

- Mnogi na ovaj derbi gledaju kao na duel Drmića i Livaje, ali to nije slučaj. Marko će igrati protiv njihove obrane, a Drmić protiv naše. Obojica su odlični igrači, mi vjerujemo da možemo zaustaviti Drmića a da oni Livaju neće. Samopouzdanje crpimo iz kvalitetne pripreme, mi ne dvojimo da neće biti lako, da će biti trenutaka kad će trebati preživjeti suparnikovu dominaciju, kao i on našu. Ali samo tri boda nas zanimaju.

Do kraja sezone čak deset utakmica igrate kod kuće, je li to prednost?

- To gledam kao na dobru priliku, naši navijači će nas podržavati, moramo se naučiti igrati i boriti za visoka mjesta, za Ligu prvaka, Europsku ligu, trebamo podršku i moramo znati kako iskoristiti njihovu snagu na pozitivna način. Rast ćemo iz utakmice u utakmicu, moramo davati više od 100% da zadovoljimo naše navijače, vjerujem da su oni naš pravi 12 igrač u svakoj utakmici, pogotovo domaćoj.

Svaka utakmica nosi po tri boda ali međusobna i više od toga, pogotovo uoči kupa i Gorice?

- Privilegija je da imamo top atmosferu svaki dan, ako jednom odlučimo navijače pustiti na trening, bilo bi ih puno i tada. Dobra atmosfera nam daje samopouzdanje, ali moramo biti pametni na terenu i u svakoj utakmici. Ako odradimo što moramo odraditi, rezultat će doći sam od sebe. Želim da treniramo i igramo dobro, sve ostalo će doći samo od sebe.

Osijek Dinamo igraju u nedjelju, za koga bi voljeli da pobijedi?

- Razmišljam samo o svojim igračima, tko će igrati, kako ih motivirati, koji će biti plan igre, kako izvršiti. Koja je svrha razmišljati o Dinamu i Osijeku. Gledat ću Istru u Šibeniku, a ne Dinamo i Osijek, jer oni su naš sljedeći protivnik, a ne ni Dinamo ni Osijek...