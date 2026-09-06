Ovo nije uspio ni Ronaldo: 'Nema ljepšeg nego oprostiti se od nogometa igrajući sa sinom'

Cristiano Ronaldo ima 41 godinu, ali još nije objesio kopačke o klin. Jedna od njegovih velikih želja je jednog dana zaigrati u istoj momčadi sa sinom Cristianom mlađim. Ista želja, doduše u mnogo skromnijem nogometnom okruženju, ostvarila se prošlog vikenda jednom hrvatskom ocu.

Marin Draguljić (37) zaigrao je za Goru iz Globočeca sa svojim sinom Davidom, koji je prije samo dva tjedna napunio 16 godina. Bilo je to u prvom kolu Treće ŽNL Skupine Ludbreg, posljednjem rangu hrvatskog nogometa, gdje je Gora slavila 2-0 protiv Bukovčana. Golovi Miroslava Fica i Antonija Gložinića u završnici utakmice možda su odlučili pobjednika, ali za obitelj Draguljić rezultat je tog dana bio najmanje važan.

"Ponosan otac koji je prvi put zaigrao sa sinom u seniorskoj utakmici. Moj najveći uspjeh i ponos. Dragi napadači, čuvajte kosti. Nema ništa bolje nego se oprostiti od nogometa igrajući s vlastitim sinom", napisao je tata Draguljić na društvenim mrežama.

Ponos ga ni nekoliko dana kasnije, kad smo ga kontaktirali, nije napustio.

- Nije loše biti mlad tata. Imao sam jedinstvenu priliku zaigrati sa svojim Davidom. Sad se mogu mirne duše oprostiti od nogometa. Iako sam to već sto puta rekao - kroz smijeh kaže Marin, koji je tijekom karijere igrao za više klubova s ludbreškog i međimurskog područja, Goru, Vidovčan, Otok, Radnički, Poljanec, Podravac iz Sesveta i Plitvicu iz Selnika.

Foto: Privatan album

David se prije nogometa bavio košarkom u Grafičaru iz Ludbrega, no nakon što je slomio ruku, prebacio se na nogomet. Igrao je u Nogometnom centru Ludbreg i Podravini, a onda poželio seniorski nogomet.

- Nisam od roditelja koji svoje bolesne ambicije žele ostvariti preko djece. Rekao sam mu da je najvažnije da se bavi sportom koji voli. Nisam baš bio za to da odmah zaigra seniorski nogomet jer su dueli, pogotovo na toj razini, vrlo žestoki. Ali on je to jako želio - kaže Marin.

David pohađa Prometnu i strojarsku školu u Varaždinu za vozača cestovnog prometa, a njegov otac radi kao vozač viličara. Marin se u međuvremenu okrenuo trčanju. Već godinu i pol nastupa na utrkama od pet i deset kilometara te polumaratonima, a na osječkom polumaratonu među 1000 natjecatelja završio je čak 18.

- Ide mi zasad vrlo dobro. Čak i neke medalje osvajam, tako da ću se potpuno prebaciti na trčanje. Na Davidu je da se sada dokazuje na nogometnom travnjaku - zaključuje ponosni otac.