Ovo nikad nisam doživio! Pa uvjeti na Garrosu su užasni

Dominic Thiem iznenadio je Novaka Đokovića i prošao u svoje drugo zaredom finale Roland Garrosa. No nije baš sve tako bajno bilo. Meč je počeo u petak, a prekinut je dva puta zbog kiše. To je više poremetilo Noleta koji nije uspio uhvatiti pravi ritam.

- Ne znam što da vam kažem. Kakva je taktika u ovakvim uvjetima, pogotovo jučer. To je bilo čisto preživljavanje, ubaciti jednu lopticu više od protivnika i pronaći način za dobiti poen. Ovi uvjeti… Ne znam jesam li ovako nešto doživio ikad u životu. Možda samo jednom, protiv Davida Ferrera u polufinalu US Opena 2012 - rekao je Novak.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Noletu je smetalo dosta toga na terenu, a smatra kako je pobjednika odlučila strana na kojoj igraču nije išlo sunce u oči. A i priznao je ono što već godinama muči mnoge igrače. Istina, Roland Garros je poznat po jako teškim uvjetima i skroz je nelogično da Grand Slam turnir nema ni reflektore ni terene s krovom. Naravno, čim padne kiša ili dođe do mraka meč se mora prekinuti, a to je ono što prekida ritam igrača. Ako US Open i Wimbledon imaju natkrivene terene, zašto to onda nema i najveći turnir na zemlji?

- Ovi uvjeti su stvarno... Ovako nešto na zemlji nisam doživio nikada. Opet, čestitke Thiemu koji je uspio ostati psihički snažan, tvrd, stabilan kada je bilo potrebno. Posljednji gem imao sam nekoliko prednosti i 30:15, a onda sam izgubio meč. Ubacivao sam sve prve servise, on je nekako vraćao sve s dubokim spinom i rotacijom i izbacivao me potpuno s terena. S te strane s koje je on igrao posljednji gem, barem je tri puta lakše nego s druge. Ako ste primijetili, 90 posto brejkova se dogodilo kad je igrač bio na toj strani. Tako da mu je bilo puno lakše igrati na toj strani - rekao je Đoković.

Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Njih dvojica su u polufinalu igrali i 2016. godine, a tada je Novak bio uspješniji. No danas nije bio takav ishod, već je Austrijanac pokazao snažan mentalitet u bitnim trenucima i stigao pobjede.

- Razočaran sam. Šteta. Sve što sam rekao o uvjetima, rekao sam, dovoljno je, jer će mi sad vjerojatno predbaciti na leđa zašto sam rekao ovo ili ono. To mi se stalno u karijeri događa, tako da je bolje da ovdje završim - zaključio je Đoković.

Austrijanac će tako u finalu igrati protiv Rafaela Nadala koji je pomeo Rogera Federera s Chatriera bez problema i osigurao finale u kojem će se boriti za 12. titulu na Roland Garrosu. Njih dvojica igrala su i prošle godine, a tada je uspješniji bio Španjolac...