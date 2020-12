Gleda se, kako ne, ženski Euro i čuda koja rade naše rukometašice i u muškoj reprezentaciji. Pa im se Domagoj Duvnjak odmah javi u svlačionici gdje se opet treslo nakon Rumunjske. Falilo je toga, ali nije falilo lijepih i optimističnih riječi iz trenerskog kuta na ovu bajku u Koldingu.

- Svaka čast djevojkama, nadam se da su spremne za još toga. Štoviše, ovo me sve podsjeća na onaj Portugal 2003. kada su rukometaši senzacionalno osvojili zlato - kaže Hrvoje Horvat (42), trener našičkog Nexea i pomoćnik Line Červara.

POGLEDAJTE VIDEO: Duvnjak se javio rukometašicama

Da, makar realnost i dalje kaže da će teško identično završiti, ono što Hrvatice rade zadnjih tjedan dana u Danskoj, baš nalikuje portugalskoj priči kada su se rukometaši, samo godinu dana nakon što su bili zadnji na Euru u Švedskoj, popeli na krov svijeta. Tada su priča niotkud postali Balić, Lacković, Metličić, Džomba, Kaleb, Šola, sada Mičijević, Kalaus, Krsnik, Blažević, Debelić, Ježić, Pijević...

- Koja je tajna? Ekipa se homogenizirala nakon tih otkaza uoči početka priprema, cure su pogodile kemiju. Imaju zajedništvo, borbenost. Ma sto se puta pokazalo da to zajedništvo donosi ovakve rezultate.

Rezultat koji bi se mogao pretvoriti u najbolji u povijesti ženskog rukometa jer nikada nismo igrali polufinale velikog natjecanja. A sada, nakon pobjede nad Rumunjskom koju smo uništili ludom serijom 10-1, tako smo blizu.

- To je to. I kad se dogode crne rupe, loš dan, ekipa to kolektivno izgura, bez obzira što ne krene prema planovima. Kada dobiješ krila i samopouzdanje, tada si najopasniji. Golmanica počne braniti, krila zabijati, netko se istakne, protiv Nizozemske Kalaus, jučer Blažević. Ne bih gledao što će drugi napraviti jer dok naše cure ovako stoje na terenu i pršte zajedništvom, bit će ih teško pobijediti.

I Norvežankama u subotu?

- Dobro, tu će možda biti malo i taktiziranja jer ćemo tek dobiti jasniju sliku nakon što svoje odigraju Njemice i Mađarice. Mislim da je dobro što je sada Norveška u našem dijelu jer igra na visokoj razini, nedostižnoj za druge koji su inferiorniji. Mislim da naše imaju šanse čak i za finale - završio je Horvat.

Jako optimistično, i to nam se sviđa.