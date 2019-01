Ovo si nije ni Neymar dopustio: Brazilci spavali, naši trenirali

Gledajte, pa gdje ima ovog na svijetu? Hrvat stoji uz Hrvata, dijelimo ulaznice jedni drugima, ima nas 8000 na utakmicama. Nađite mi takvu naciju, ponosno nam je objašnjavao hrvatski navijač iz Münchena, što to krasi hrvatski rod. I doista, ako ste se zatekli u Münchenu ispred dvorane bez ulaznice, mogli ste, u najgoru ruku, nabaviti je ispod cijene. Tako je bilo u Münchenu.

No, 580 kilometara malo sjevernije i nešto zapadnije, Hrvati su dosta hladniji. Nije da ih nema u Kölnu, ima ih itekako, no tu je domoljublje na niskoj cijeni. Puno višu cijenu ima ulaznica. U dvoboju domoljublja i eura, crveno-bijele kockice teško da mogu preživjeti prvu rundu. Ako kupujete ulaznicu za utakmice Hrvatske na crno pomolite se ispred kelnske katedrale da ne naletite na Hrvata. Jer, ako ste Hrvat i kupujete ulaznicu za Hrvatsku kod Hrvata, znamo da zvuči glupo, cijena je 60 posto veća.

- Ulaznice stoje oko 180 eura, a Hrvati Hrvatima prodaju za 400! - objašnjavaju nam Hrvati iz Kölna.

I sami hrvatski rukometaši su prošli pravu avanturu u Kölnu, i to već prvi dan. Vozač službenog autobusa malo ih je provozao po Kölnu, pa su na trening zakasnili 15 minuta. Ne bi to bilo ni čudno da im hotel od dvorane nije udaljen svega 15 minuta pješke. Razljutilo je to kauboje, pogotovo jer su ostali i - gladni. Naime, braća Karabatić i francusko društvo uletjeli su u hotel nešto prije naših i počistili švedski stol. Kao Japanci svoju svlačionicu. Ni ostavili ni salvete.

Inače, Brazilci se nisu kockali s prijevozom do dvorane. Odlučili su jednostavno - ne doći.

- Ne znamo razlog, vjerojatno su toliko uvjereni u pobjedu da im ne treba trening - objasnio je organizator.

Takav luksuz, ne dolaska na trening uoči utakmice, nisu si dopustili puno jače brazilske reprezentacije, kao, primjerice, nogometna 2014. na Svjetskom prvenstvu u Brazilu. Neymar, Marcelo, Oscar i društvo, večer uoči utakmice protiv Hrvatske, stigli su na trening pola sata ranije. No kod rukometaša vrijede neka druga pravila...