Ovo smo čekali! Joško Gvardiol vratio se treninzima Man. Cityja
Prošlo je dugih pet mjeseci otkako smo hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola (24) posljednji put vidjeli na travnjaku. Bilo je to u remiju (1-1) s Chelseajem u 20. kolu Premier lige, a Gvardiol je prisilno izašao iz igre u 51. minuti. Ispostavilo se kako je slomio goljeničnu kost (tibiju) i da mora ići "pod nož".
Zbog toga je pod malim znakom upitnika bio i njegov odlazak na Svjetsko prvenstvo, ali "vatreni" je dao sve od sebe kako bi se vratio na travnjak što prije i u što boljoj formi. Stoga nas sve vesele fotografije s najnovijeg treninga Manchester Cityja, na kojem je normalno sudjelovao i Gvardiol.
Gvardiol je i sam objavio fotografije na društvene mreže uz opis: "Vratio sam se!". U jednoj od fotografija nalazi se u duelu s Erlingom Haalandom, što bi dalo sugerirati kako je i više nego spreman za povratak.
Od koristi će, vjerujemo, biti i Pepu Gvardiolu, s obzirom na to da je pred "građanima" četiri utakmice englskog prvenstva u kojima se bore za titulu protiv Arsenala. Osim toga, "građane" čeka finale FA kupa 16. svibnja protiv Chelseaja, a Gvardiol će u ovim utakmicama pokušati izgraditi odličnu formu za Mundijal.
Zlatko Dalić će 18. svibnja objaviti popis reprezentativaca za Svjetsko prvenstvo, a prije nekoliko je tjedana obišao "vatrenog" u Manchesteru kako bi se osobno uvjerio u njegov oporavak. Pripreme za Mundijal počinju 25. svibnja u Rijeci, dan nakon posljednjeg kola Premier lige, u kojem će City odmjeriti snage s Aston Villom.
