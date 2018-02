Ovo stvarno treba znati: Borac sam sebe nokautirao i izgubio!

Prva runda, prošlo je početno ispitivanje snaga. Timoothy Woods i Tim Caron su uz ogradu oktogona. Woods kreće u rušenje, uspijeva i - nokaut.

Tim Caron vs. Timothy Woods #CES48 Yup Self KO pic.twitter.com/CP2Nr5fHxd

Na prvu nikome ništa nije bilo jasno...

Tek je usporena snimka pokazala što se dogodilo. Woods je nezgodno pao i glavom udario u parter. Ostao je ležati bez svijesti, sudac je to brzo primijetio i prekinuo borbu.

Amerikanac Tim Caron pobijedio je sunarodnjaka nokautom, ni kriv ni dužan.

Timothy Woods coming to minutes after being KO'd #CES48 pic.twitter.com/Q5TSpFdCck