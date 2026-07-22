OVO SU DINAMOVI NOVI KLINCI Lovili su ih od Gane do Koreje!
Dani Rodriguez bio je 2024. u najboljoj momčadi Europskog prvenstva do 19 godina, a Fuzy Taylor jedan od najboljih veznjaka ganske lige prošle sezone. Tu su i mladi Hrvat, perspektivni Južnokorejac...
Španjolska, Francuska, Gana, Južna Koreja, Hrvatska... Dinamovi skauti razmiljeli su se diljem svijeta, ovog ljeta u Maksimir su "priveli" nekoliko zanimljivih klinaca. Talente u koje vrijedi ulagati, igrače od kojih bi u budućnosti mogli višestruko profitirati. Nakon dolaska u Dinamo Zvonimir Boban bitno je pojačao skauting sektor, "modri" danas bacaju "pipke" na svim kontinentima.