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Foto: GNK Dinamo, PSG
PRORADIO SKAUTING PLUS+

OVO SU DINAMOVI NOVI KLINCI Lovili su ih od Gane do Koreje!

Piše Hrvoje Tironi,

Dani Rodriguez bio je 2024. u najboljoj momčadi Europskog prvenstva do 19 godina, a Fuzy Taylor jedan od najboljih veznjaka ganske lige prošle sezone. Tu su i mladi Hrvat, perspektivni Južnokorejac...

Španjolska, Francuska, Gana, Južna Koreja, Hrvatska... Dinamovi skauti razmiljeli su se diljem svijeta, ovog ljeta u Maksimir su "priveli" nekoliko zanimljivih klinaca. Talente u koje vrijedi ulagati, igrače od kojih bi u budućnosti mogli višestruko profitirati. Nakon dolaska u Dinamo Zvonimir Boban bitno je pojačao skauting sektor, "modri" danas bacaju "pipke" na svim kontinentima.

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