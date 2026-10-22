THUN - HAJDUK 0-1 U seriju od četiri teške utakmice Hajduk je ušao s dosta upitnika, a iz nje izašao s četiri pobjede. Pali su Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun, a Garcijin stroj ne pokazuje znakove umora
KOMENTAR PLUS+
OVO SU LJETOS SANJALI RIJETKI Garcia i njegovi hajduci ispisali novu briljantnu europsku priču!
Čitanje članka: 3 min
Hajduk je i u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige zadržao stopostotni učinak, nakon Ajaxa na Poljudu svladali su na Visana stadionu i švicarskog predstavnika Thun 1-0. Gol je u ranoj fazi utakmice postigao Brazilac Dalisson kome je ovo četvrti europski gol ove sezone, prije Thuna zabio je još i Žilini, Žalgirisu i Rakówu te potvrdio da se radi o pravom pojačanju za čiji bi otkup ugovora Hajduk definitivno morao pronaći novac.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku