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OVO SU LJETOS SANJALI RIJETKI Garcia i njegovi hajduci ispisali novu briljantnu europsku priču!

Piše Tomislav Gabelić,
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OVO SU LJETOS SANJALI RIJETKI Garcia i njegovi hajduci ispisali novu briljantnu europsku priču!
Foto: Denis Balibouse
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THUN - HAJDUK 0-1 U seriju od četiri teške utakmice Hajduk je ušao s dosta upitnika, a iz nje izašao s četiri pobjede. Pali su Dinamo, Ajax, Varaždin i Thun, a Garcijin stroj ne pokazuje znakove umora

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Hajduk je i u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige zadržao stopostotni učinak, nakon Ajaxa na Poljudu svladali su na Visana stadionu i švicarskog predstavnika Thun 1-0. Gol je u ranoj fazi utakmice postigao Brazilac Dalisson kome je ovo četvrti europski gol ove sezone, prije Thuna zabio je još i Žilini, Žalgirisu i Rakówu te potvrdio da se radi o pravom pojačanju za čiji bi otkup ugovora Hajduk definitivno morao pronaći novac.  

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Komentari 21
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