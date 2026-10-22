OVO SU LJETOS SANJALI RIJETKI Garcia i njegovi hajduci ispisali novu briljantnu europsku priču!

Hajduk je i u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige zadržao stopostotni učinak, nakon Ajaxa na Poljudu svladali su na Visana stadionu i švicarskog predstavnika Thun 1-0. Gol je u ranoj fazi utakmice postigao Brazilac Dalisson kome je ovo četvrti europski gol ove sezone, prije Thuna zabio je još i Žilini, Žalgirisu i Rakówu te potvrdio da se radi o pravom pojačanju za čiji bi otkup ugovora Hajduk definitivno morao pronaći novac.