'Ovo su najteži susreti, Jradi je bio umoran pa sam ga izvadio'

Hajduk je nešto teže od očekivanog pobijedio Inter 3-1 i tako ostao usamljen na vrhu HNL-a te pobjegli drugoplasiranom Dinamu tri boda.

Nakon utakmice trener Hajduka Damir Burić bio je zadovoljan pristupom i zalaganjem svoje momčadi, naravno, i osvojenim bodovima koji ih ostavljaju na vrhu prvenstvene ljestvice.

- Gledali smo jednu vrlo tešku utakmicu, protivnik se tako postavio, bilo ih je jako teško probijati, ali unatoč tome vidjeli smo našu dobru igru i bezbroj šansi. Morali smo zabiti gol ili dva više, imali smo želju za pobjedom, koju smo na koncu ostvarili, i zbog toga momcima sve čestitke.

Nije bilo lako psihološki, bodovi su unaprijed upisani?

Ovo su najteže utakmice, velika su očekivanja, a protivnik zatvoren. Vidjeli ste da je i jato golubova sletjelo na našu polovinu terena, jer protivnici nisu ni bili tamo. Znate kako je, momci čitaju, gledaju, znaju što se događa, sigurno da je i na njima pritisak. Dali smo im sutra slobodan dan, ovaj tjedan je paklen, dva gostovanja u Petrinji i Puli..., zaslužili su odmor, više viđaju mene nego svoje supruge.

Vodili ste 2-0 i zakomplicirali utakmicu?

- Samo jednom smo malo zaspali i protivnik je to kaznio. Na sreću momci su to na koncu izvukli i sve čestitke njima. To se događa, sjetite se Eura u Austriji protiv Turaka, onog nesretnog gola...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kakav je plan, vraćate li se nakon Petrinje kući ili nastavljate za Pulu?

- Moramo se vratiti, kući bolje treniramo i regeneriramo se. Svaka utakmica nam je bitna, kako se ono kaže: ''Svaka mala gura naprijed''...

Zbog čega je Hamza izašao?

Mislim da nije dobro ušao u utakmicu, dobio je žuti karton i osjetili smo da nije pravi, da mu se može dogoditi i drugi.

A Jradi?

Kod njega je bila stvar umora, on se danas ''satrao''. Nije sramota dignuti ruku i kazati da ne možeš. On i Jairo su uz Caktaša danas bili naša prva crta obrane.

U Rijeci je Teklić zabio tek što je ušao, večeras Jurić?

- To je naša snaga, imamo više opcija, imamo više od 11 igrača. Tako dišemo, tako radimo, i dok je tako, to će biti dobro. Vidim homogenu momčad, vjerujem da i vi izvana vidite momčad koja diše zajedno, i kako to interpretiraju na terenu.

Hoćete li u Petrinji izvesti prošarani ili najbolji sastav?

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

- Naš scout je gledao tu utakmicu, bit ćemo spremni, moramo vidjeti kakvo je stanje jer neki igrači imaju problema, puno udaraca smo dobili, a utakmice su u srijedu pa u nedjelju. Vidjet ćemo tko nam može nešto donijeti.

Nosi li prvo mjesto i dodatni pritisak?

- Cijeli stadion je danas želio pobjedu, treba se s tim nositi, od nas se to očekuje, momcima je bitna podrška, treba biti iza njih, podržavati ih.

Teren je bio neuobičajeno brz?

- Jako težak za momčad koja teži igri, traži dodir više. Šteta, ali tako je kako je, radili smo na tome, ali neko auto se ne može ponekad popraviti.

Potpuno suprotnog raspoloženja bio je Samir Toplak na drugoj strani.

- Nadam se da ste uživali više od mene u utakmici. Hajduk je prvi, i zbog toga se prvi put nisam došao nadigravati, namjerno sam ovako postavio formaciju. To je odnos snaga u kojem možeš iznenaditi favorita, ali moraš iskoristiti prilike. Na žalost, jedna odluka koju nisam dobro vidio je prelomila utakmicu, nakon toga i onaj gol početkom drugog poluvremena, na koncu smo uprskali i treći gol... Zadnji smo, to je činjenica. Jučer se dva penala nisu sudila za Dinamo protiv Varaždina, danas jedan je za Hajduk protiv nas i zbog toga smo zadnji. Ali puno više smo griješili nego sudac, Hajduk je zasluženo pobijedio. Mi smo uvijek plovili mirnijim vodama, ali ovo za nas nije ništa neočekivano, znamo gdje smo pogriješili u prijelaznom roku, znamo da imamo uzak kadar, i moramo uzeti što više bodova pa ćemo se na zimu bolje presložiti - rekao je trener Intera.

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Utakmicom i pobjedom su zadovoljni bili i igrači Hajduka koji su svjesni da je put dugačak.

- Bila je teška utakmica zbog te važnosti. Oni su stali u blok, bilo je teško probiti. Zabili smo prvi gol, kasnije smo kontrolirali utakmicu, primili taj nesretan gol, uvukla se nervoza, ali priveli smo utakmicu kraju. Meni je drago zbog gola. Nakon te ozljede jer još nisam na svojoj razini i ovo mi je poticaj da se vratim na svoju razinu. Uvijek može bolje i mora, ali nadam se da će to biti ubuduće još bolje. Stvarno su se zabili u gol, još nisam vidio taj blok. Čim se otvori s prvim golom odmah je lakše, zasluženo smo slavili. Još bolje da je takva konkurencija, da je što više kvalitetnih igrača.Velika su očekivanja, ali treba pobjeđivati, nije bitno na koji način. Dobre utakmice su pred nama. Trebamo biti ponizni, ne biti bahat, nastaviti raditi i dalje, to je jedini pravi put. U srijedu Petrinja, Kup je nepredvidljiv, moramo to dobiti - rekao je strijelac drugog gola za Hajduk Stanko Jurić koji je ušao samo minutu prije nego što će zabiti.

Kapetan Juranović odigrao je još jednu jako dobru utakmicu. Imao je sjajne ubačaje s kojima je hranio svoje suigrače, no i on smatra kako Hajduk može puno bolje.

- Od prve minute smo ušli u utakmicu koncentrirano. Nanizali smo par šansi, penal je došao, Mijo je realizirao, bilo je sve lakše. Mislim da smo trebali nakon 2-0 stati na loptu. Trebali smo se držati obrambeno, a onda su oni dali gol. Poslije smo preuzeli inicijativu i mogli zabiti još golova. Mislim da njihovo stanje nije realno na tablici. Oni su dobra momčad, ali gledali smo samo sebe, govorili smo da moramo biti ponizni. Iz utakmice u utakmice je sve bolje i bolje i mislim da ćete gledati što bolji Hajduk - rekao je Juranović.

Hajduk u srijedu gostuje u Petrinji u Kupu, a onda ih u subotu očekuje utakmica protiv Istre...