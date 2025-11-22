Ovo su najveći i najsramotniji porazi Hajduka u povijesti kluba

HNK Hajduk Split, klub slavne povijesti i vojske navijača, sinonim je za emociju, ponos i prkos. No, kroz više od stoljeća postojanja, povijest "bilih" ispisana je i nekim od najbolnijih poraza u hrvatskom sportu. Od šokantnih ispadanja protiv amaterskih momčadi u Europi do katastrofa u derbijima, ovo su ožiljci koji zauvijek ostaju urezani u sjećanje svakog navijača. Među njima će od ove subote svakako biti i rujevička katastrofa, bolnih 5-0 protiv aktualnog prvaka Hrvatske, momčad Rijeke. To je najteži poraz Hajduka u povijesti HNL-a!

Europske noćne more: Od Gzire do Debrecena

Europska putovanja za Hajduk su prečesto završavala na najnevjerojatnije načine. Iako se pamti poraz 6-0 od moćnog Ajaxa u Kupu pobjednika kupova 1993., puno više bole posrtaji protiv potpunih autsajdera.

Jedna od najvećih blamaža dogodila se u srpnju 2019. godine. Nakon pobjede 2-0 na Malti protiv Gzire United, na Poljudu se očekivala formalnost. Jedne dnevne novine čak su objavile naslov: "Prije ćete večeras na Poljudu vidjeti Marsovce nego što će Hajduk ispasti od Gzire". Marsovci se nisu pojavili, ali malteški poluamateri jesu. Slavili su 3-1 golom u 96. minuti i izbacili Hajduk, što je izazvalo kaos na stadionu i bijes navijača.

Ovaj šok bio je samo nastavak crnog niza. Godine 2004., Hajduk je u kvalifikacijama za Ligu prvaka ispao od irskog poluamaterskog Shelbournea. Nakon tijesne pobjede 3-2 na Poljudu, u uzvratu su Irci slavili 2-0 i priredili Splićanima nezapamćeno poniženje.

U prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige Hajduk je svladao Tobol s 2:0 | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Samo godinu dana kasnije, uslijedio je potpuni debakl protiv mađarskog Debrecena. Momčad koju je vodio Ćiro Blažević izgubila je s ukupnih 8-0. Nakon 3-0 u Mađarskoj, na Poljudu je uslijedila katastrofa i poraz 5-0, jedan od najtežih domaćih poraza u povijesti kluba. Lista sramote tu ne staje: ispadanja od gruzijske Dila Gori (2013.) i kazahstanskog Tobola (2021.), koji je u uzvratu zabio četiri gola nakon splitskih 2-0, samo su potvrdila status Hajduka kao kluba sklonog nevjerojatnim kiksevima.

Potop na Poljudu: Najteži domaći porazi u HNL-u

Iako je Poljud poznat kao neosvojiva tvrđava, kroz povijest HNL-a svjedočio je nekim od najtežih poraza "bilih". Crni dan za bijele dogodio se u kolovozu 2001. godine, kada je Varteks protutnjao Splitom i slavio 5-1, uz hat-trick legendarnog Miljenka Mumleka. Do danas je to najteži domaći prvenstveni poraz Hajduka.

Veliki rivali također su znali poniziti Hajduk pred njegovim navijačima. Rijeka je u travnju 2006. slavila 4-0, a tri gola zabio je Davor Vugrinec, kojeg je poljudska publika ispratila pljeskom. Identičnim rezultatom Riječani su slavili i u prosincu 2019. godine. Dinamo je svoju najveću pobjedu na Poljudu u HNL-u ostvario u kolovozu 2016., kada je bilo 4-0 za "modre" uz po dva gola Marka Roga i Juniora Fernandesa.

Kad najveći rival zada najjači udarac

Najveći poraz u povijesti svih hrvatskih natjecanja Hajduk je doživio od svog najvećeg rivala, Dinama. U prosincu 2013. godine, u četvrtfinalu Kupa, Dinamo je na Maksimiru deklasirao Splićane 5-0. Bio je to potpuni raspad momčadi Igora Tudora, koji je nakon utakmice rezignirano izjavio:

- Kakav je osjećaj nakon 5-0 poraza? Prekrasan, fenomenalan - kazao je tadašnji trener Hajduka.

Zagreb: Hrvatski nogometni kup, ?etvrtfinale, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Ožiljci iz bivše države

Gledajući cijelu povijest kluba, najteži porazi datiraju iz vremena Jugoslavije. Apsolutni crni rekord dogodio se u rujnu 1958., kada je Crvena zvezda u Beogradu slavila 7-0. Težak poraz Hajduk je doživio i u ožujku 1963. od Vojvodine u Novom Sadu, kada je bilo 7-1. Čak je i zlatna generacija Tomislava Ivića, koja je 1974. osvojila naslov prvaka, iste sezone teško poražena od Veleža u Mostaru 5-0.