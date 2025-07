Ovo su stručnjaci koje je Goran Vučević doveo u Hajduk. Jedan otkrio Džeku, dvojica su ikone

Nakon turbulentnog završetka sezone, splitski Hajduk je odlučno krenuo u potpunu rekonstrukciju svog sportskog segmenta. Povratak Gorana Vučevića na mjesto sportskog direktora i angažman Ivana Rakitića kao tehničkog direktora odjeknuli su sportskom javnošću, no oni su samo vrh sante leda. Uprava kluba povukla je niz strateških poteza, dovodeći tim stručnjaka s bogatim biografijama i jasnim zaduženjima. Četiri ključna imena koja će, uz Vučevića i Rakitića, definirati smjer kluba u nadolazećem razdoblju su Pep Boada, Mišo Krstičević, Jiri Plišek i Vik Lalić.

Pep Boada: Barcelonina Ekspertiza na Poljudu

Najzvučnije ime među novim pojačanjima u klupskim uredima svakako je Pep Boada, koji preuzima iznimno važnu funkciju glavnog skauta. Ovaj 63-godišnji španjolski stručnjak donosi na Poljud gotovo dva desetljeća iskustva stečenog u jednom od najvećih klubova na svijetu, Barceloni. Njegov put u katalonskom gigantu, od 2003. do 2021. godine, bio je obilježen radom na ključnim pozicijama - od trenera Barcelone C, preko koordinatora skautinga u slavnoj akademiji La Masiji, pa sve do šefa skautske službe za prvu momčad.

Boada je u Barceloni bio zadužen za otkrivanje i razvoj mladih talenata, ali i za detaljnu analizu protivnika i regrutaciju igrača za sve uzraste kluba. Njegov rad smatra se presudnim u razvoju nekih od najvećih zvijezda modernog nogometa, poput Sergija Busquetsa i Ansua Fatija, a sudjelovao je i u procesu dovođenja Frenkieja de Jonga. Nakon odlaska iz Barcelone, bio je sportski direktor Granade, a neposredno prije dolaska u Split radio je kao sportski direktor u Saudijskoj Arabiji. Na Poljud ne dolazi sam; s njim stižu i dva suradnika. Jedan će biti zadužen za razvoj i implementaciju nove metodologije rada u cijelom klubu, dok će drugi koordinirati njezinu provedbu na terenu, osiguravajući da se ista filozofija primjenjuje od najmlađih uzrasta do seniorske momčadi.

Mišo Krstičević: Povratak Legende na Čelo Akademije

Dok Boada donosi vanjsku, internacionalnu perspektivu, vođenje Akademije "Luka Kaliterna" povjereno je čovjeku koji utjelovljuje Hajdukov identitet, Miši Krstičeviću. Kao novi šef omladinskog pogona, Krstičević se vraća u svoj klub s misijom da odgoji nove generacije igrača. Rođen 1958. u Metkoviću, Krstičević je legenda kluba za koji je igrao od 1978. do 1983. godine. U tom je razdoblju upisao 206 nastupa i postigao 34 pogotka, a bio je i ključni član generacije koja je 1979. godine osvojila naslov prvaka Jugoslavije.

Njegova igračka karijera uključivala je i nastupe za reprezentaciju Jugoslavije, Rijeku, Velež i njemački Oberhausen. Po završetku igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu, vodeći brojne hrvatske klubove, a u Hajduku je već radio kao trener juniorske i seniorske momčadi. Njegov posljednji angažman bio je na klupi Jadrana iz Ploča. Krstičevićev povratak na čelo Akademije jasan je znak da klub želi osnažiti vezu između omladinskog pogona i prve momčadi te osigurati da talenti ponikli na Poljudu budu nositelji igre u budućnosti.

Jiri Plišek: Češki Arhitekt Talenata Zadužen za Razvoj

Uz Krstičevića, ključnu ulogu u Akademiji imat će i Jiri Plišek, koji preuzima poziciju tehničkog direktora omladinskog pogona. Ovaj češki stručnjak poznat je kao netko tko dobro uočava talente, a njegova najveća referenca je otkriće i razvoj Edina Džeke, kojeg je kao mladića doveo u Češku i lansirao prema zvjezdanoj karijeri. Radio je u vodećim češkim klubovima poput Sparte i Slavije Prag, a ostavio je dubok trag i u regiji kao trener Željezničara i Sarajeva.

S Teplicama je 2009. godine osvojio češki kup, a bio je i izbornik čeških reprezentacija do 16, 18 i 19 godina. Njegov zadatak u Hajduku bit će implementacija modernih trenažnih procesa i tehničke metodologije, čime će, u suradnji s Krstičevićem, stvoriti sustav koji prepoznaje, razvija i brusi talente prema najvišim europskim standardima. Njegova stručnost trebala bi osigurati da tehnička obučenost i taktičko razumijevanje mladih igrača Hajduka budu na najvišoj mogućoj razini.

Vik Lalić: Bivši Igrač kao Podrška Sportskom Direktoru

Strateški tim zaokružuje Vik Lalić, bivši igrač Hajduka, koji je imenovan pomoćnikom sportskog direktora Gorana Vučevića. Lalić, koji je igrao na poziciji središnjeg braniča, ponikao je u Hajdukovoj školi nogometa, a za prvu momčad upisao je nekoliko nastupa prije nego što je karijeru nastavio graditi u inozemstvu. Igrao je, između ostalog, u Nizozemskoj za De Graafschap te u slovenskim klubovima Krki i Kopru, stekavši iskustvo u različitim nogometnim okruženjima. Njegova uloga bit će operativna podrška Vučeviću u svakodnevnom funkcioniranju sportskog odjela, od administracije i komunikacije s igračima do pomoći u skautskim i transfernim aktivnostima. Kao netko tko je i sam prošao put od Hajdukovog juniora do profesionalca, Lalić će donijeti vrijedan uvid i razumijevanje potreba igrača, služeći kao važna spona između uprave, stručnog stožera i svlačionice.

Ovim imenovanjima Hajduk je poslao poruku da ima velike ambicije. Očekivanja su velika, a navijači se s pravom nadaju da je ovo početak nove, uspješnije ere u kojoj će stručnost, sustavan rad i jasna vizija konačno vratiti Hajduk na staze stare slave.