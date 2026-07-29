Ovogodišnji Wimbledon srušio rekord po broju posjetitelja

Iz All England Cluba u srijedu su objavili kako je ove godine postavljen novi rekord u broju posjetitelja trećeg teniskog Grand slama turnira Wimbledona usprkos tome što se održavao paralelno sa Svjetskim nogometnim prvenstvom.

Tijekom 15 dana održavanja turnira, registrirano je 550.151 ljubitelja tenisa koji su prošli kroz vrata slavnog kluba u Londonu čime je popravljen lanjski rekord.

Organizatori smatraju kako je odličnoj posjeti pridonijelo i odlično vrijeme tijekom čitavog turnira, odnosno činjenica kako niti jednog dana nije padala kiša, ali i neočekivani veliki uspjeh domaćeg igrača Arthura Feryja koji je s pozivnicom stigao do polufinala.