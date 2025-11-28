Obavijesti

Sport

LOŠE VIJESTI ZA SPLIĆANE

Ozbiljan udarac za Hajduk: Rokas Pukštas otpao do kraja jesenskog dijela sezone!

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Vinkovci: NK Vukovar i HNK Hajduk sastali se u 9 kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pukštas već neko vrijeme ima problem s gležnjem, a njegovo stanje se pogoršalo nakon okupljanja mlade američke nogometne reprezentacije i utakmica protiv Srbije i Danske

Nakon što je na press konferenciji trener Hajduka Gonzalo Garcia otkrio kako Ivica Ivušić najvjerojatnije otpao do kraja polusezone, poslijepodne smo saznali i kako slična sudbina očekuje veznjaka Rokasa Pukštasa (21). 

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Pukštas već neko vrijeme ima problem s gležnjem, a njegovo stanje se pogoršalo nakon okupljanja mlade američke nogometne reprezentacije i utakmica protiv Srbije i Danske. Mladi veznjak se vratio u Split gdje mu je liječnička služba Hajduka utvrdila ozljedu gležnja koja ga sigurno odvaja s terena na dvije do tri utakmice, što realno znači pauzu do kraja jesenskog dijela sezone. Protiv Rijeke je odigrao svih 90 minuta, no očito je priroda ozljede takva da mora mirovati i podvrgnuti se terapijama. 

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ozbiljan je ovo udarac za Garciju jer je Pukštas u posljednje vrijeme pružao sjajne partije i bio jedan od stožernih igrača prvoplasirane momčadi HNL-a. Mladi Amerikanac blistao je pod palicom urugvajskog trenera, zabio je četiri gola u 13 utakmica i prometnuo se kao jedan od lidera momčadi. I to sve nakon što je prošle sezone bio u nemilosti bivšeg trenera Gennara Gattusa koji ga je zabetonirao na klupu.

Drastično je stagnirao, Hajduk ga je htio prodati, ali nije uspio dobiti punudu koju je priželjkivao. Na kraju je ostao i bio je to pun pogodak za obje strane jer Puki, kako ga zovu navijači, je eksplodirao. I ako ovako nastavi i nakon ozljede, nema sumnje kako će silni milijuni se sliti u splitsku blagajnu.

Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a
Gorica i Hajduk sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Veliki udarac za Hajduk će biti njegov izostanak jer do kraja godine čekaju ih četiri utakmice, protiv Varaždina, Dinama, Lokomotive i Vukovara, a na Garciji je da mu nađe dostojnu zamjenu i bez ponajboljeg igrača pokuša ostaviti momčad na prvom mjestu nakon završetka jesenskog dijela sezone. 

